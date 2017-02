Il Commissario Montalbano / Anticipazioni e cast della nuova stagione: due puntate e poi la pausa? Luca Zingaretti sul palco dell'Ariston

Il Commissario Montalbano, anticipazioni e cast della nuova stagione: Il Commissario Montalbano è finalmente realtà. Le due nuove puntate della fiction Rai andranno in onda lunedì 27 febbraio e poi il 6 marzo per lasciare nuovamente i fan senza gli amati personaggi. Purtroppo la vita dei telespettatori di Montalbano è un po' come quella dei fan di Sherlock. Un anno d'attesa e poi il nulla e ormai sono passati 18 anni dall'esordio di Luca Zingaretti al timone della sua "squadra" e le sue indagini. Anche quest'anno il famoso commissario avrà a che fare con importanti casi che lo porteranno a scavare nelle famiglie siciliane coinvolte in questi omicidi. Incesti, mistero e anche un filino di terrore e horror saranno gli ingredienti delle due nuove puntate della fiction e, soprattutto, della seconda che, secondo quanto annunciato dagli stessi addetti ai lavori, sarà proprio qualcosa di speciale e nuovo. Sappiamo bene che la fiction, da sempre, ha portato a casa milioni di telespettatori ed importanti share, sarà così anche per queste due nuove puntate? La verità la sapremo solo martedì 28 febbraio quando arriveranno gli ascolti del primo episodio. Il velo sulla nuova stagione della fiction potrebbe alzarsi questa sera con l'arrivo di Luca Zingaretti sul palco dell'Ariston per la quarta serata del Festival di Sanremo come lui stesso ha comunicato poco fa sul suo profilo Instagram.

