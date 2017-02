Il Commissario Montalbano/ Catarella vola verso Luca Zingaretti! Lo spot-cult a Sanremo 2017

SPOT IL COMMISSARIO MONTALBANO: CATARELLA VOLA VERSO VIGATA (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Molto bizzarro lo spot che è stato scelto dalla Rai per annunciare il ritorno del Commissario Montalbano: l'agente Catarella, il buffo personaggio amato da tutti e interpretato dall'attore Angelo Russo, vola nel senso letterale del termine, come un moderno Superman, verso il suo lavoro. Uno spot molto particolare che, se da una parte ha lasciato perplessi i telespettatori della Rai, dall'altra ha anche divertito molto il pubblico, che di certo non si aspettava un'entrata del genere per il ritorno del Commissario Montalbano. In questo modo Catarella avvisa tutta l'Italia che Montalbano sta tornando: ma non sarà un po' eccessiva come pubblicità? Chissà se di qui alla messa in onda delle due puntate del commissario più famoso d'Italia non ci siano altre sorprese per i telespettatori. E magari sarà proprio Luca Zingaretti - che stasera è ospite a Sanremo - a farne parte!

SPOT IL COMMISSARIO MONTALBANO: CATARELLA VOLA VERSO VIGATA (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Il primo episodio della nuova serie de Il commissario Montalbano andrà in onda il 27 febbraio, mentre il secondo sarà trasmesso il 6 marzo. Cosa vedremo? La trama di questi nuovi episodi sarà a tinte dark molto scure e tratterà temi davvero scottanti per il nostro commissario. I due nuovi episodi si intitolano Covo di vipere e Come voleva la prassi e Montalbano tornerà dal suo vecchio gruppo per cercare di risolvere gli scottanti casi che si troverà a dover affrontare. Ci sono cose che cambieranno? Ovviamente sì, e uno di queste è il suo rapporto con Livia, la compagnia con il quale sta ormai da una vita: è stata la stessa attrice a rivelare che i due non si sono lasciati, ma che in ogni caso il sentimento che li lega è mutato e non è più passionale e ardente come in passato, anche se questo non significa ovviamente che non sia meno forte. Pronti a sapere di più questa sera a Sanremo 2017 con Luca Zingaretti?

