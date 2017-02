ISOLA DEI FAMOSI 2017, RENZO BOSSI AL POSTO DI ANDREA MARCACCINI? (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - La scorsa puntata dell'Isola dei famosi 2017 ha visto l'eliminazione dal programma di Andrea Marcaccini, il modello che è stato accusato dall'ex fidanzata di averla picchiata lo scorso anno. Andrea Marcaccini è stato anche denunciato dalla ragazza e ha nascosto i suoi guai giudiziari ai produttori dell'Isola dei famosi 2017: una scelta poco intelligente dato che gli autori del programma hanno scoperto tutto lo stesso dato che ovviamente queste sono le prime cose a saltare fuori. Il settimanale Oggi ha detto che al posto di Andrea Marcaccini potrebbe arrivare addirittura Renzo Bossi, il figlio del leader del Carroccio, che però ha smentito tramite un commento su Facebook: "Non sanno più cosa inventarsi". Si vocifera che Renzo bossi abbia chiesto unc achet di 200mila euro però, un po' altino rispetto alle disponibilità della produzione. Sarà vero o è un ennesimo rumors? E chi andrà al suo posto?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, I FLIRT NATI SULL'ISOLA (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Intanto continuano a far discutere i presunti flirt all'Isola dei famosi 2017: quello tra Moreno e Malena e tra Dayane Mello e Stefano Bettarini soprattutto. Questa voce è stata alimentata dopo che Stefano Bettarini, all'uscita della modella dal programma, ha mimato tutta una serie di reazioni che hanno mostrato come Dayane non gli sia di certo indifferente. Massimo Ceccherini ha intanto scherzato con Moreno, facendo al ragazzo una battuta molto allusiva: "Va bene che sei innamorato, ma qui c’è da fare…". Insomma, la bella Malena sembra che abbia colpito nel segno e nel cuore del rapper, che sembra perso ormai. Di diverso avviso però è l'attrice hard, che ha stroncato sul nascere i sentimenti del ragazzo con una frase che non lascia scampo a un futuro cuore spezzato: "C'è un legame, ma di qui a parlare di storia c’è di mezzo una netta differenza". Povero Moreno, che per lui sia ormai troppo tardi?

© Riproduzione Riservata.