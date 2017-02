JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2/ Oggi, venerdì 10 febbraio 2017, non va in onda: ecco perché

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2, OGGI NON VA IN ONDA (venerdì 10 febbraio 2017) - Oggi, venerdì 10 febbraio 2017, non andrà in onda sul piccolo schermo di Real Time un nuovo appuntamento con Junior Bake Off Italia: la settimana scorsa, infatti, si è conclusa la seconda edizione del talent dedicato alla pasticceria e che vanta dei giovanissimi concorrenti. Il vincitore è stato il giovane Mattia, che è riuscito a battere le colleghe di avventura Camilla, Irene Arianna, il tutto sotto gli occhi attenti di Clelia D’Onofrio, Ernst Knam e Antonio Lamberto Martino, i tre giudici del programma. Al posto di Junior Bake Off Italia, più tardi, il canale lascerà spazio a due episodi di Vite al limite, con protagonista Melissa. Rivediamo, intanto, come è andata la settimana scorsa con la finale di Junior Bake Off Italia 2.

Junior Bake Off Italia 2, riassunto della finale del 3 febbraio 2017 - Camilla, Irene, Arianna e Mattia stasera si affronteranno per scoprire chi sarà il vincitore della seconda edizione del talent. Nel tendone sono rappresentate le stagioni, e i concorrenti devono posizionarsi dietro il bancone che rappresenta la loro stagione. Irene sceglie la primavera, Arianna l'estate, Camilla l'autunno e Mattia l'inverno. La prova creativa consiste nella realizzazione di una torta ispirata alla stagione scelta. I concorrenti hanno due ore e mezza per la realizzazione. Irene prepara una torta con crema di ricotta e salsa di fragole; Arianna una torta con bagna all'anguria e decorata con gocce di cioccolato; Camilla una torta con crema di mascarpone e ganache di cioccolato; e infine Mattia realizza una torta con crema pasticcera di nocciole con marshmallow. Durante la prova, Camilla incontra dei problemi con il Pan di Spagna, e assistiamo all'amicizia tra Irene e Arianna, la quale dice che ha trovato nella bambina la sua compagna di giochi. Il tempo è scaduto e i concorrenti presentano le loro torte. Nel complesso, i giudici esprimono giudizi positivi su tutte e quattro le preparazioni. Adesso tocca alla prova tecnica, alla fine della quale i giudici sceglieranno i due finalisti. Gli sfidanti dovranno realizzare tre preparazioni: una apple pie, un muffin e una tarte tatin. I concorrenti hanno due ore. Durante la prova, gli sfidanti sono assaliti da vari dubbi sulla preparazione dei dolci, e condividono inoltre le loro opinioni su chi potrebbe essere lo sfidante se loro dovessero superare la prova. Il tempo finisce anche per questa prova: Camilla e Irene non ricevono un giudizio positivo, al contrario di Mattia e Irene. I giudici decidono i due finalisti: sono Arianna e Mattia. Irene e Camilla sono quindi eliminate. È arrivata l'ora della prova Wow, l'ultima prova, e Benedetta ricorda i premi per il vincitore: tre giorni a Gardaland e un biglietto per New York per visitare Buddy, il Boss delle Torte. Per la prova, i concorrenti dovranno realizzare dei dolci indimenticabili in due ore e mezza, e in loro aiuto arriva Joyce, vincitrice dell'ultima edizione di Bake Off. I finalisti potranno suonare un campanello, e avvalersi del suo aiuto per dieci minuti per una sola volta durante la prova. Prima di iniziare, i concorrenti guardano un messaggio di Buddy che incoraggia i piccoli. La prova inizia: Mattia realizza un cornetto gigante, mentre Arianna una torta dell'amicizia, una torta a strati alla frutta dedicata a Irene. Joyce aiuta entrambi i concorrenti, Mattia per le creme, e Arianna per la decorazione. La sfida è finita, e i giudici non hanno che parole positive per le preparazione dei finalisti, degne di una finale. Viene finalmente decretato il vincitore di questa edizione di Junior Bake Off: Mattia.

