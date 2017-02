LA PATATA BOLLENTE/ Su La7 il film con Massimo Ranieri, Renato Pozzetto ed Edwige Fenech (oggi, 10 febbraio 2017)

LA PATATA BOLLENTE, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 10 FEBBRAIO 2017: IL CAST - La patata bollente, il film in onda su La7 oggi, venerdì 10 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia realizzata nel 1979 con la durata pari a 100 minuti per la regia del grande Steno, nel cast della pellicola sono presenti Massimo Ranieri, Renato Pozzetto, Edwige Fenech,Mario Scarpetta e Adriana Russo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA PATATA BOLLENTE, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 10 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome Bernardo Mambelli (Renato Pozzetto), soprannominato il Gandi, che lavora come operaio in una azienda milanese che produce vernici. Bernardo ha da sempre la passione per il pugilato, inoltre è un sindacalista e milita nel PCI. Una sera Bernardo riesce a soccorrere ed aiutare un giovane ragazzo di nome Claudio (Massimo Ranieri), preso di mira da alcuni fascisti. Poiché il giovane è ferito, il Gandi decide di portarlo a casa sua per curarlo non sapendo le sue inclinazioni sessuali. Quando però si accorge che Claudio è gay, il Gandi decide di nascondere alla sua fidanzata Maria (Edwige Fenech) la sua amicizia con Claudio ma più di tutti l’uomo si preoccupa di non far scoprire la cosa alla portinaia pettegola, la signora Elvira (Clara Colosimo). Tutto sembra andare secondo i piani, Claudio guarisce e torna alla sua vita di sempre, tuttavia, i fascisti iniziano a schernirlo nuovamente fino al punto di dare al fuoco il posto in cui lavora e vive in una libreria. A questo punto il Gandi decide di riprendere Claudio nuovamente sotto la sua ala protettiva facendolo vivere a casa sua, ma nonostante l’uomo cerchi di fare tutto di nascosto, Maria lo scopre e ne parla con il migliore amico di Bernardo, Walter (Mario Scarpetta). Maria e Walter a questo punto le provano tutte per allontanare il Gandi da Claudia, tuttavia i sospetti che anche Bernardo sia diventato gay si fanno sempre più vivi quando i due vedono in che modo ha rimodernato la sua casa. In realtà è stato Claudio per ricompensare l’amico dell’ospitalità ricevuta. Quando il Gandi scopre che i suoi amici nonché i suoi compagni di partito hanno delle idee ristrette sul tema dell’omosessualità, li provoca invitando a ballare Claudio in un tango e poi tiene un lungo monologo cercando di spiegare quanto possa essere pericoloso il pregiudizio. Claudio, però comprende la situazione e decide di andare via fingendosi un nemico dei comunisti. Questo porta la normalità nella vita del Gandi che si sposa con Maria, durante le nozze però Bernardo legge la lettera di Claudio che spiegava il motivo del suo allontanamento. Tutti ne rimangono commossi e capiscono i loro limiti. Il Gandi e Maria decidono allora di trascorre la luna di miele nei Paesi Bassi dove ora vive Claudio con suo marito.

© Riproduzione Riservata.