LELE/ "Ora mai", il pezzo guiderà l'ex concorrente di Amici alla vittoria nelle Nuove Proposte? (Festival di Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio)

LELE, L'EX CONCORRETE DI AMICI IN FINALE PER LE NUOVE PROPOSTE (FESTIVAL DI SANREMO 2016, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - La terza serata del Festival di Santemo 2017 di ieri, giovedì 9 febbraio, si è aperta proprio con l'esibizione delle nuove proposte. Dopo l'esibizione di Maldestro è stata la volta di Tommaso Pini seguito da Valeria Farinacci. L'ultimo a salire sul palco è stato Lele, ex concorrente e allievo di Amici di Maria De Filippi. Il verdetto ha decretato che a passare alla finale che si svolgerà stasera 10 febbraio sono proprio Maldestro e Lele, i quali andranno a completare il quartetto di chi si contenderà il premio con Leonardo Lamacchia e Francesco Guasti. Secondo i pronostici, super favorito alla vittoria sarebbe proprio Guasti, anche se Lele ha tutte le carte in tavola per poter fare un colpaccio. Per ora, è difficile sbilanciarsi dato che il Festival è sempre foriero di colpi di scena. In ogni caso, l'esibizione di Lele è stata molto toccante.

LELE, L'ESIBIZIONE SULLE NOTE DI "ORA MAI" (FESTIVAL DI SANREMO 2016, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Lele, finalista della categoria delle nuove proposte di Sanremo 2017, si presenta sul palco con un abito blu molto elegante e canta un brano molto forte, "Ora mai" in modo toccante e preciso, guidato dal maestro Perris. Un'esibizione lineare ed emozionante in cui è emersa tutta la carica dell'arista. Oramai è il racconto di una storia d'amore finita e gioca con le due parole che compongono il titolo. Tutte le storie hanno diverse dinamiche e punti di vista, ma il silenzio è l'unico in comune: quello che fa più male proprio perché indica che ci si sta avvicinando alla fine inevitabile della relazione. La perfomance dell'ex allievo della scuola di Maria De Filippi è arrivata al pubblico e ha raccolto un grido di entusiasmo anche sui social network. In molti ricordava tutto l'impegno di Lele Esposito ad Amici, e non hanno perso di vista il proprio beniamino. Sarà lui a vincere, stasera, nella finale delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2017? Clicca qui per vedere il video dell'esibizione di Lele con "Ora mai" direttamente da RaiPlay.

LELE, ECCO CHI È IL FINALISTA DELLE NUOVE PROPOSTE CON "ORA MAI" (FESTIVAL DI SANREMO 2016, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Lele Esposito è il cantante più giovane di questa sessantesettesima edizione del Festival di Sanremo 2017. Nasce a Pollena Trecchia, in provincia di Napoli, e già da bambino la sua passione è la musica ed è legato alla cantante Elodie, nella categoria Big proprio a Sanremo. Venerdì 11 febbraio esce il suo album Costruire 2.0 che ha proprio Oramai come una delle tracce. Nelle dichiarazioni dei giorni scorsi, Lele ha dichiarato come sia emozionato e carico al tempo stesso per questa avventura. Dopo la pubblicazione dell'album, il cantante sarà in tour e riabbraccerà il pubblico che da fiducia alla sua musica.

