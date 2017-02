LEONARDO LAMACCHIA / Nuove proposte, con “Ciò che resta” a caccia di gloria (Festival Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio)

LEONARDO LAMACCHIA, IN GARA TRA LE NUOVE PROPOSTE A SANREMO: TUTTI GLI INGREDIENTI PER UNA POSSIBILE VITTORIA (FESTIVAL SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) – Il giovane cantante Leonardo Lamacchia con il suo brano “Ciò che resta” da lui stesso scritto insieme all’amico Gianni Pollex e Mauro Lusini, nella seconda serata del Festival di Sanremo 2017 condotto su Rai 1 da Carlo Conti e Maria De Filippi ha saputo conquistare il pubblico superando un primo ostacolo. Infatti, ha ottenuto il pass per l’attesa finale di questa sera nella quale verrà deciso il nome del vincitore di questa 67^ edizione della kermesse musicale nella categoria Nuove proposte. Un brano che ha ammaliato il pubblico con un ritmo ed una melodia consona ai classici canoni della canzone italiana il tutto reso più appetibile da una voce molto elegante, limpida e che a tratti sa mostrare una certa potenza. Insomma, sembrano esserci tutti gli ingredienti per permettere al giovane Lamacchia di togliersi una importante soddisfazione che peraltro rappresenta un trampolino di lancio per una carriera luminosa. Tra l’altro il testo è molto bello, incentrato sull’amore ed in particolare su quello che accade dopo la fine di un amore e come uscirne sottolineando l’importanza di portare con sé tutti i momenti belli lasciando da parte incomprensioni e momenti di tensione.

LEONARDO LAMACCHIA, IN GARA TRA LE NUOVE PROPOSTE A SANREMO: I COMMENTI SUI SOCIAL (FESTIVAL SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) – Leonardo Lamacchia ha lasciato una grande impressione con il suo pezzo “Ciò che resta” interpretato nella fase iniziale della seconda serata del Festival di Sanremo. Un brano che secondo molti critici può permettergli di imporsi nella kermesse e che peraltro ha ottenuto ottime impressioni da parte del popolo del web che molto spesso rappresenta un importante indicatore per capire quello che sta succedendo in questo genere di format come nel caso dei talent. Sui social si possono leggere tantissimi commenti di supporto per il giovane Lamacchia a più riprese indicato come il possibile vincitore della sezione Nuove proposte: “Il migliore, per me dovrebbe vincere lui la categoria nuove proposte”, “Bravissimo mi piacciono anche i suoi occhi.. esprimono bontà”, “Deve assolutamente vincere.. bellissimo brano”, e “Mi è piaciuta tantissimo”. Tuttavia non sono neppure mancate le critiche con molti utenti che hanno definito il brano come abbastanza piatto, privo di verve e classico sanremese. Vedremo chi avrà ragione.

