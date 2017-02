LODOVICA COMELLO / Con ''Il cielo non mi basta'', riuscirà a conquistare un buon risultato? (Festival di Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio)

LODOVICA COMELLO, ''IL CILEO NON MI BASTA'' (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - La prima puntata del Festival di Sanremo 2017 è andata in onda martedì 7 febbraio. Nel corso della serata si sono esibiti sul palco dell'Ariston i primi undici Big in gara. Tra questi vi è anche Lodovica Comello. La giovane, con il brano "Il cielo non mi basta" ha già colpito tutta Italia, che la vede tra i primi favoriti di questa edizione del Festival. Dopo la sua esibizione, Lodovica Comello ha ricevuto molti complimenti, ma anche varie polemiche. Infatti, pare che in molti sono convinti del fatto che il successo della Comello a Sanremo 2017 sia dovuto al suo ruolo nella serie televisiva "Violetta". Tutti conoscono il telefilm argentino, nel quale la cantante interpreta Francesca. Ma Lodovica non si è fermata e nel corso della sua carriera è stata anche conduttrice di Italia's Got Talent. Ora, però, ha scelto di concentrarsi sulla musica e di farsi conoscere ancora di più dal pubblico italiano. Con il brano "Il cielo non mi basta" ha già conquistato tutti salendo sempre più in alto nelle classifiche dei favoriti. Ma sono in molti coloro che non accettano questo. A questo punto, ad intervenire ci ha pensato la stessa Comello che ha affermato di voler conquistare buoni risultato a Sanremo 2017 solo grazie al suo talento. Molti sono i fan di Violetta che tifano per lei, ma nonostante ciò possiamo affermare che Lodovica Comello ha un talento straordinario e, dunque, a Sanremo deve essere premiata per questo motivo e non per altro. La giovane si è presentata molto bene nel corso della prima puntata del Festival, superando il girone.

LODOVICA COMELLO, ''IL CILEO NON MI BASTA'': COME ANDRA' QUESTA SERA? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Nel corso della puntata che andrà in onda questa sera, 10 febbraio, i cantanti Big dovranno affrontare una nuova sfida. Anche Lodovica Comello salirà sul palco, ancora per sorprendere il pubblico e i telespettatori. I fan si aspettano molto da lei e sono già sicuri che riuscirà a colpire il loro interesse. Ma il resto del pubblico e dei telespettatori riusciranno a mettere da parte il ricordo di "Violetta"? E, invece, i fan saranno disposti a valutare obbiettivamente l'esibizione della giovane cantante? Sicuramente la seconda esibizione di Lodovica Comello, venerdì 10 febbraio, sarà un successo. Questo le permetterà di passare al prossimo girone e di essere così vicina alla vittoria.

