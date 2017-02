LUCA ZINGARETTI / Il Commissario Montalbano torna dal 27 protagonista su Rai 1 (Festival di Sanremo 2017, quarta serata)

LUCA ZINGARETTI, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: PROTAGONISTA DAL 27 FEBBRAIO CON IL COMMISSARIO MONTALBANO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) – In prima serata su Rai 1 va in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2017 condotto da Carlo Conti con la collaborazione di Maria De Filippi. Un appuntamento cruciale per l’esito della gara canora (vengono decisi i finalisti della categoria Big ed il vincitore della categoria Nuove proposte) reso ancora più appetitoso dalla presenza di tantissimi ospiti tra cui il noto attore romano Luca Zingaretti. Un’occasione per l’apprezzato artista che sarà con ogni probabilità ‘sfruttata’ anche per promuovere il ritorno della fortunata fiction basata sui romanzi di Andrea Camilleri, Il Commissario Montalbano di cui lo stesso Zingaretti è il principale protagonista assieme a Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo e Sonia Bergamasco. Nello specifico sono previsti due nuovi episodi, Il covo delle vipere e Come voleva la prassi, che saranno proposti nelle prima serata di Rai 1 il 27 febbraio ed il 6 marzo. Un doppio appuntamento nel quale il celeberrimo commissario sarà anche alle prese con problematiche di natura personale e sentimentale. In attesa di saperne di più ricordiamo i momenti salienti della carriera di Luca Zingaretti.

LUCA ZINGARETTI, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) – Luca Zingaretti è nato a Roma nel novembre del 1961. Fratello maggiore del politico Nicola Zingaretti attuale Governatore della Regione Lazio, Luca è sposato con l’attrice Luisa Ranieri dalla quale ha avuto due figli rispettivamente di 6 e 2 anni. Inizialmente Luca Zingaretti aveva una grande passione per il calcio tant’è che viene ingaggiato nelle giovanili del Rimini ma a 17 decide di abbandonare lo sport per frequentare una scuola di recitazione (l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma). Nel 1987 esordisce sul grande schermo con una piccola parte nell’ambito della pellicola Gli occhiali d’oro di Giuliano Montaldo. Anche in televisione inizia a lavorare abbastanza presto nell’ambito di alcuni film televisivi sempre con parti minori come nel caso de Il giovane Mussolini, la serie I ragazzi del muretto, La piovra 8 – Lo scandalo e tantissimi altri ancora. Il successo arriva nel 1999 con la fortunata serie de Il Commissario Montalbano che ancora oggi lo vede protagonista. Tra gli altri film di cui ha preso parte ricordiamo Adriano Olivetti – La forza di un sogno, Paolo Borsellino – I 57 giorni, Tutte le donne della mia vita, Il figlio più piccolo, Immaturi – Il viaggio, Mio fratello è figlio unico e tantissimi altri ancora.

