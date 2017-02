LAURA CREMASCHI, LA NUOVA BONAS DI AVANTI UN ALTRO, FOTO: OGGI VEDREMO LA MODELLA NEL PROGRAMMA DI PAOLO BONOLIS? (10 FEBBRAIO 2017) - Laura Cremaschi, la nuova "Bonas" di Avanti un Altro, disturberà qualche concorrente oggi? Il ruolo le calza senza dubbio a pennello: la sua bellezza è, infatti, sufficiente per distrarre il concorrente di turno del programma targato Mediaset e condotto da Paolo Bonolis. Chissà, allora, se Laura Cremaschi farà il suo attesissimo ingresso oggi nello studio di Avanti un Altro: il concorrente in tal caso dovrà rispondere alle domande di Paolo Bonolis senza farsi distrarre dalle curve mozzafiato della showgirl, che potrà provare a disturbarlo anche con qualche massaggio seducente. Laura Cremaschi, la nuova "Bonas" di Avanti un Altro, è stata già promossa dal pubblico e non solo per la sua bellezza: ha convinto i telespettatori anche con la sua simpatia e la sua esuberanza. L'addio di Paola Caruso è stato, dunque, indolore per i fan di Avanti un Altro. Arrivata solo da alcune puntate, la modella, che ha sostituito Guadalupe Gonzalez, è stata presentata inizialmente come "Bona Sorte", poi ha assunto ufficialmente il ruolo della Bonas. Miss Padania nel 2006, Laura Cremaschi è però già fidanzata: è legata all'imprenditore Andrea Perone, con il quale potrebbe essere in crisi, stando alle voci degli ultimi mesi. Intanto i suoi fan l'aspettano ad Avanti un Altro. E allora in attesa che faccia il suo ingresso, godetevi l'ultima foto che ha pubblicato su Instagram. Clicca qui per vederla.

