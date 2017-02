MALDESTRO/ "Canzone per Federica", il giovane artista partenopeo pronto per la finale (Festival di Sanremo 2017, quarta serata oggi 10 febbraio)

MALDESTRO, IL CONCORRENTE DELLE NUOVE PROPOSTE: IL PRONOSTICO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA FINALE 10 FEBBRAIO) - Nella terza puntata del Festival di Sanremo 2017 abbiamo assistito all'esibizione degli ultimi 4 talenti appartenenti alle Nuove Proposte in gara. La serata della kermesse si è aperta proprio con l'esibizione dei giovanissimi talenti: il primo ad esibirsi è staro Maldestro, seguito da Tommaso Pini, Valeria Farinacci e Lele. Ebbene, il verdetto ha decretato che a passare alla finale la finale, che si svolgerà proprio stasera venerdì 10 febbraio, sono Maldestro e Lele. I due nomi vanno ad unirsi a coloro che ce l'hanno fatta la sera precedente, ovvero Leonardo Lamacchia e Francesco Guasti. Secondo i pronostici, potrebbe essere proprio quest'ultimo, che ha presentato la canzone Universo, ad aggiudicarsi la gara. Sarà veramente così o la kermesse dell'Ariston rivelerà altre sorprese? Non resta che attendere il prime time di Rai 1 per gustarci nuovamente i loro pezzi e scoprire chi porterà a casa il titolo di vincitore.

MALDESTRO, IL CONCORRENTE DELLE NUOVE PROPOSTE IN FINALE CON "CANZONE PER FEDERICA" (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA OGGI 10 FEBBRAIO) - Maldestro, uno dei quattro cantanti che oggi, venerdì 10 febbraio si gioca la finale della categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2017, ha portato sul palco l'orgoglio napoletano. Si è presentato sul palco con un look molto particolare. Vestito scuro, cappello a bombetta nera e catatteristici occhiali con lenti rosse e una barba sbarazzina. Ha dato vita a un'esibizione molto toccante e sofferta del brano "Canzone per Federica". Si è mosso con parsimonia, lasciando vibrare la sua voce e dando vita a un ritmo soft e colpendo tutta l'atmosfera dei presenti, scatenando l'applauso del pubblico. D'altronde, "Canzone per Federica" è sempre stata definita dall'arista come una sorta di Inno alla vita, che invita gli altri a lottare e non arrendersi mai. Un messaggio di speranza, quindi, che è trapelato dalla sua esibizione: il pubblico è pronto dunque a ritrovarlo in scena all'Ariston, sarà lui a portare a casa il primo premio delle Nuove Proposte in questo Sanremo 2017?

MALDESTRO, ECCO CHI È IL CONCORRENTE DELLE NUOVE PROPOSTE (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA FINALE 10 FEBBRAIO) - Maldestro, il cui vero nome è Antonio Prestieri, è un cantautore partenopeo, classe 1985, con importanti esperienze alla spalle come la pubblicazione di un suo album dal titolo "Non trovo le parole" nel 2015. A Sanremo partecipa con il brano "Canzone per Federica", un inno di speranza e amore, in senso lato, anche per la vita. Maldestro, infatti, proviene da una reatà molto difficile, essendo il figlio del pentito di mafia Tommaso Prestieri. Il ragazzo ha voluto mettere l'attenzione su come esista anche una Scampia per bene, fatta di gente onesta che si ritrova a combattere con il quotidiano tutti i giorni. La Federica del suo brano, ad esempio, è una ragazza che sogna di fare la cantante e trova nella musica il suo riscatto da una situazione difficile.

