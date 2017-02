MARCO MASINI/ "Spostato di un secondo", il brano lo condurrà ad una nuova vittoria? (Festival di Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio)

MARCO MASINI, "SPOSTATO DI UN SECONDO" (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - La carriera di Marco Masini ha di certo visto alti e bassi, con sparizioni e grandi ritorni. Ormai da anni Masini è tornato a far parte del panorama musicale italiano e quale miglior luogo di Sanremo 2017 per lanciare la sua nuova creatura musicale, mettendosi ancora una volta alla prova. Sanremo e Masini vanno d'amore e d'accordo da anni ormai, al punto che, ancora prima di dare il via alla manifestazione, il suo brano era dato tra i preferiti per la vittoria finale. Il titolo è "Spostato di un secondo". La sua prima esibizione per il Festival di Sanremo 2017 è quella di un veterano, che però ancora crede in ciò che canta e si emoziona, trasmettendo certe sensazioni. Nel corso della classica conferenza stampa, Marco Masini si è raccontato ai media, offrendo verità mai rivelate prima. Ha prima di tutto sottolineato quanto lui si diverta ancora a fare il musicista. Questo è fondamentale, ha detto, per evitare quei tremendi luoghi comuni quando ci si siede a scrivere una canzone. Stasera, venerdì 10 febbraio, dovrà sfidarsi con i 20 Big rimasti in gara per conquistarsi un posto nella finale di domani: riuscirà ad aggiudicarselo senza essere eliminato, con la sua "Spostato di un secondo"?

MARCO MASINI, "SPOSTATO DI UN SECONDO": LA COVER DI GIORGIO FALETTI (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Si è poi parlato della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2017, che lui ieri sera ha visto come un'opportunità per ricordare qualcuno, ovvero Giorgio Faletti. Non è una prova per mettersi in mostra, giocando con i ricordi delle persone. Signor Tenente, cantata ancora una volta sul palco dell'Ariston, è un vero e proprio omaggio a un artista completo del nostro Paese, scomparso troppo presto purtroppo. Marco Masini, grazie alla Cover di Signor Tenente si è guadagnato la terza posizione nella classifica relativa alla terza serata: al primo posto Ermal Meta, con "Amara terra mia" di Domenico Modugno e al secondo, invece, Paola Turci con "Un'emozione da poco" di Anna Oxa. In un’intervista esclusiva rilasciata a IODonna prima dell’inizio della kermesse Marco Masini ha anche raccontato del disco in uscita proprio in questi giorni, “Spostato di un secondo”, omonimo del brano che lo accompagna all’Ariston: “… è un album che ruota attorno al concetto alla base del brano che porto all’Ariston. Ossia l’utopia di poter arrivare un secondo prima in posti dove sei già stato, la voglia di ritardare il mondo di un secondo per poter arrivare più lucidi ai momento importanti delle nostre scelte”. Come se la caverà più tardi durante la penultima serata del Festival di Sanremo 2017? Uno dei posti della finale sarà suo?

