MARICA PELLEGRINELLI / Chi è la moglie di Eros Ramazzotti ospite nella kermesse musicale (Festival di Sanremo 2017, seconda serata 10 febbraio)

MARICA PELLEGRINELLI, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: CHI È LA MOGLIE DI EROS RAMAZZOTTI (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) – Questa sera, venerdì 10 febbraio, va in onda su Rai 1 il quarto appuntamento con il Festival di Sanremo 2017 condotto da Carlo Conti insieme a Maria De Filippi. Un grandissimo spettacolo di musica italiana arricchito dalla presenza di tantissimi ospiti nazionali ed internazionali tra cui l’attrice e modella Marica Pellegrinelli, diventata celebre per via del suo matrimonio nel 2014 con il cantante romano Eros Ramazzotti. Sul suo conto si conosce pochissimo soprattutto prima dell’anno 2009 ed ossia del momento in cui sale agli altari delle cronache rose per via della sua relazione con il noto artista con il quale, come detto convolerà a nozze cinque anni più tardi prendendo il posto che un tempo è stato di Michelle Hunziker. In attesa di vederla dal vivo sul palco dell’Ariston, cerchiamo di scoprire qualcosa di più sul conto di Marica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti, ripercorrendo le tappe fondamentali della propria vita e carriera.

MARICA PELLEGRINELLI, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) – Marica è nata a Bergamo il 17 maggio 1988. Da sempre attratta dal mondo dello spettacolo in ragione di un fisico statuario (178 centimetri per 60 chili e 92 – 63 – 92 le sue misure) inizia lavorare nel mondo della moda per importanti brand e contemporaneamente frequenta una scuola di recitazione e dizione a Milano. Il 6 giugno 2014 prende in sposo Eros Ramazzotti presentandosi all’altare con un particolare abito da sposa ove sono presenti dei pentagrammi con tanto di note musicali. Dal celebre cantante italiano Marica ha avuto due figli: Rafaela Marta nata nell’agosto del 2011 e Gabrio Tullio nato nel marzo del 2015. Assieme al marito è apparsa su una copertina di Vanity Fair, fatto più unico che raro giacché ha sempre palesato una certa reticenza nell’esporre la propria vita privata. Al momento non si conoscono i suoi progetti professionali o quanto meno si sa che si sta dedicando a tempo pieno al suo ruolo di mamma di due splendidi bambini e di moglie.

