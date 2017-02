MAURIZIO CROZZA / Video copertina quarta serata Festival di Sanremo 2017, quale sarà il prossimo personaggio?

MAURIZIO CROZZA, VIDEO COPERTINA QUARTA SERATA FESTIVAL DI SANREMO 2017: IL COMICO SI TRAVESTE DA PAPA FRANCESCO, QUALE SARÀ IL PROSSIMO PERSONAGGIO? - Come ogni sera sarà Maurizio Crozza ad aprile il Festival di Sanremo 2017 con la sua copertina e i telespettatori si chiedono già quale sarà il personaggio di cui vestirà i panni in questa quarta serata. Dopo Matteo Renzi e Sergio Mattarella, il comico genovese si è calato nei panni di Papa Francesco, invitando i giovani ad invecchiare bene per non finire come Keanu Reeves che si è ritrovato a suonare il basso sul palco dell’Ariston. Il Pontefice imitato da Crozza ha ammesso di fare il tifo per Samuel: “La chiesa è un po’ come Subsonica, piena di contrasti interni”. Il Papa di Crozza ha poi ricordato la sua intervista contro la corruzione in Vaticano, che potrebbe essere passata inosservata tra le notizie della pallonata a Giletti e del bacio di Robbie Williams a Maria De Filippi. Una volta uscito dal personaggio Crozza ha fatto i complimenti a Carlo Conti e Maria De Filippi, “i Bonnie e Clyde dell’Auditel. Il comico è passato poi al tema della serata: “Una cover è un rifacimento. Vi faccio un esempio. Il governo Gentiloni è la cover del governo Renzi, che a a sua volta era la cover di Berlusconi, che a sua volta pensava di essere la cover di Rocco Siffredi”. Non è mancata una battuta sulla De Filippi parlando dell’amore per la nostalgia: “A Maria piace così tanto il vintage che si è sposata Costanzo, ci credo che poi si mette a baciare chiunque”. Clicca qui per vedere il video della copertina di Maurizio Crozza nella terza serata del Festival di Sanremo 2017.

© Riproduzione Riservata.