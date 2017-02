MICHELE ZARRILLO / Con “Mani nelle mani” ha saputo emozionare. Punta dritto al podio? (Festival Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio)

MICHELE ZARRILLO, IN GARA TRA I BIG DI SANREMO: PER LUI SI AVVICINA L’ACCESSO ALLA FINALE (FESTIVAL SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) – Michele Zarrillo è ritornato sul palco dell’Ariston a nove anni di distanza dall’ultima volta (Sanremo 2008 con L’ultimo film insieme) e lo ha fatto in grande stile con il pezzo “Mani nelle mani” che gli ha permesso di superare agevolmente il primo scoglio evitando di ritrovarsi a rischio eliminazione. Infatti, nella classifica provvisoria della seconda serata delle kermesse musicale presentata quest’anno da Carlo Conti e Maria De Filippi, Zarrillo è riuscito ad ottenere un ottimo quinto posto alle spalle di Chiara, Paola Turci, Francesco Gabbani e Michele Bravi. Merito di una performance nella quale il cantautore e chitarrista romano ha saputo regalare la consueta eleganza e potenza vocale impressionando sia i componenti della sala stampa e sia il pubblico a casa. Difficile dire se possa ambire o meno ad un posto sul podio ma di certo sembra essere alla propria portata l’accesso alla finale di domani alla quale, ricordiamo, prenderanno parte soltanto sedici dei ventidue artisti presenti ai nastri di partenza della manifestazione canora organizzata dalla Rai.

MICHELE ZARRILLO, IN GARA TRA I BIG DI SANREMO: I COMMENTI SUI SOCIAL (FESTIVAL SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) – Michele Zarrillo ha esordito nella seconda serata del Festival di Sanremo 2017 riuscendo, con il suo pezzo “Mani nella mani” ad evitare il rischio eliminazione ottenendo maggiore considerazione di ‘artisti’ con maggiore visibilità in questo momento come Nesli, Bianca Atzei, Giulia Luzzi e Alice Paba. Una canzone che evidentemente è molto piaciuta al pubblico, in chiaro stile sanremese e che soprattutto ha ottenuto commenti positivi sul tanto temuto mondo dei social. Infatti sono diversi gli attestati di stima nei confronti della canzone dell’artista romano sui principali social network: “Contento per Paola Turci e Michele Zarrillo!! A mio avviso sono stati i migliori della serata e con le canzoni più belle!”, “Io quest’anno solo una volta ho sentito un po’ di emozione sentendo una canzone al primo ascolto.. ossia quando ha cantato Michele Zarrillo” e “Zarrillo top.. canzone stupenda ed un testo intenso e bellissimo”. Insomma sembra proprio che il cantautore romano abbia colto nel segno e chissà che non possa ottenere la sua miglior perfomance di sempre nella categoria Campioni del Festival che al momento risale al 2001 quando con il brano L’acrobata chiuse la kermesse ai piedi del podio.

