Maria Pollaci/ Chi è la donna che ha fatto nascere 7642 bambini al Festival di Sanremo: pubblico stupefatto

MARIA POLLACI AL FESTIVAL DI SANREMO 2017: 92 ANNI E 7643 BAMBINI FATTI NASCERE - Arriva in studio ed è subito grande stupore: Maria De Filippi e Carlo Conti presentano la signora Maria Pollacci e il pubblico rimane a bocca aperta quando la conduttrice annuncia la sua "veneranda età di 92 anni". Meravigliosa nel suo abito blu, la Pollacci ne mostra almeno dieci in meno e annuncia di essere un'ostetrica che ha fatto nascere ben 7643 bambini. "Il primo il 17 settembre del 1945" annuncia la signora, che svela inoltre che ora quel bambino ha 72 anni e lo vede ogni anno a Torino. Un lavoro che dolce Maria Pollacci vedi più come una vera missione: "Io dico sempre a chi ha deciso di fare questo mestiere che è uno dei lavori più belli perchè si aiuta a venire alla vita. Per questo deve essere fatto con immenso amore, passione e tanta capacità" dichiara la signora sul palcoscenico dell'Ariston.

MARIA POLLACI AL FESTIVAL DI SANREMO 2017: L'OSTETRICA DEI RECORD STUPISCE IL PUBBLICO - Maria Pollacci , 92 anni e bel 7643 bambini fattio nascere. Un vero e proprio record per la signora, e l'ultimo di questi bambini è nato proprio il 13 gennaio e proprio al pianerottolo dove è anche casa sua. Oggi, svela Maria De Filippi, la signora è però un pò preoccupata: "Presto deve nascere un altro bambino a Cortina D'Ampezzo, spero mi aspetti!" annuncia la signora, sbalordendo ancora una volta il pubblico a casa e seduto all'Ariston. Quando infine le si chiede quale sia la sua canzone preferita, la signora, forse anche in modo prevedibile, dichiara "Son tutte belle le mamme del mondo". Accompagnata da Carlo e dalla De Filippi, la signora Maria lascia il teatro, ma non senza aver salutato tutte i bambini che ha fatto nascere e le loro mamme.

© Riproduzione Riservata.