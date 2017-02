Masterchef Italia 6 / Ed. 2017, i top e i flop della ottava puntata: Giulia promossa nonostante l'eliminazione

MASTERCHEF ITALIA 2017, ED. 6: I TOP DELLA SERATA - Sono solo otto i concorrenti di Masterchef Italia rimasti al termine di una serata particolarmente difficile, nella quale non sono mancate le sorprese. La principale di esse riguarda l'imprevista eliminazione di Giulia, ritenuta favoritissima fin dall'inizio ma incappata nella cottura sbagliata del filetto. Si è trattato più che altro di sfortuna, per questo merita di essere inserita nella nostra classifica dei top con un positivo 8 in pagella grazie ad un percorso positivo ed un solo sgradito errore. Non possiamo fare a meno di inserire anche Gloria tra i top dandole un 7: il suo carattere è poco apprezzato da un nutrito gruppo dei fan sui social network, ma non possiamo negare che ieri la sua prova sia stata quasi perfetta. Voto 7 anche per la sua storica rivale Cristina, che spesso finisce nella lista dei migliori, dimostrando di essere ormai una papabile favorita in compagnia della stessa Gloria.

MASTERCHEF ITALIA 2017, ED. 6: I FLOP DELLA SERATA - Se l'eliminata Giulia è finita nella lista dei top della puntata di Masterchef di ieri sera, non si può dire la stessa cosa per Mariangela, che l'ha preceduta solo di pochi minuti. La concorrente che già in passato ha rischiato in varie occasioni, non va oltre un 5 confermando che è senza dubbio giusta la decisione di porre fine alla sua esperienza nel cooking show più famoso d'Italia. Anche Gabriele non se l'è passata molto bene, rischiando sia nell'Invention Test che nel Pressure Test. Giulia è stata meno precisa di lui nella cottura della carne, ma riuscirà a superare anche la prossima puntata? Un discorso a parte meritano i due giovani del gruppo Michele e Valerio: per questo non li inseriamo né nei top né tanto meno nei flop, anche se è impossibile fare a meno di chiedersi se davvero abbiano preso seriamente questa esperienza. Voto 6 politico per loro che dovranno fare sicuramente qualcosa di più se vorranno proseguire nel cooking show.

