Oroscopo 2017 / Paolo Fox, previsioni di oggi 10 febbraio 2017 su LetteMiele: Vergine, Leone, Ariete, Acquario e gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 10 FEBBRAIO SU LATTE E MIELE - Latte e Miele diventa ogni giorno un appuntamento imperdibile grazie all'Oroscopo 2017 di Paolo Fox. Anche oggi, venerdì 10 febbraio, il nostro caro astrologo è pronto a svelarci ogni mistero riguardo a previsioni e stelle. Lo Zodiaco è un libro aperto per Paolo Fox, come dimostrato da tanti anni di onorata carriera e dai consigli che dispendia a tutti gli appassionati degli astri. Cosa si dovranno aspettare gli amici di tutti i segni? Ieri abbiamo visto che il cielo ha guardato con il sorriso lo Zodiaco ben poche volte. In generale il cielo ha significato per quasi tutti i segni, nervosismo, stanchezza, malumore e via dicendo. Oggi le cose sembrano andare nettamente meglio e così l'Ariete continua ad essere nervoso, ma per lo meno riesce a tirare fuori un po' di forza. Anche i Gemelli possono contare su un bel cielo, ma devono stare lo stesso attenti a chi non è affidabile. Il Toro continua ad essere insoddisfatto, così come il Cancro, mentre i Pesci sono polemici e chi se la passerà proprio alla grande sarà il Sagittario.

Vediamo di seguito il dettaglio delle previoni di Paolo Fox e del suo Oroscopo 2017: ARIETE - Quanto forza ma quanto nervosismo per l'Ariete, sia per il lavoro che per l'amore. Sostituire un amore ufficiale con una relazione ufficiosa oppure tradire, può essere un grande rischio in questo periodo. Per quanto riguarda l'attività i nati del segno sono in attesa di una novità. Attenzione ai soldi e agli investimenti, prudenza per le questioni legali. TORO - Per il segno del Toro, come ieri, c'è ancora insoddisfazione. Forse sta dando troppo senso al dovere e poco al piacere, ma quando non c'è tempo per divertirsi, i nati del segno stanno male. In questo periodo cambiano poche cose, soprattutto per chi è solo. Bisogna fare un'attenta analisi delle persone che si hanno intorno. GEMELLI - Questo venerdì i Gemelli hanno un bel cielo. È probabile che ci sia un ripensamento anche in vista del prossimo fine settimana. I nati del segno che sono soli da tempo devono stare attenti. Attenzione alle persone poco affidabili, mentre chi è già legato adesso cercherà relazioni occasionali. Attenzione ai tradimenti perché ora si paga pegno. CANCRO - I nati del segno vivono un po' di insoddisfazione, a causa di difficoltà e discussioni sia sul lavoro che in famiglia. Ogni giorno succede infatti qualcosa di nuovo e le liti si verificano in tanti campi. Possono mancare occasioni di vedersi per quanto riguarda i sentimenti, oppure semplicemente la scelta fatta è sbagliata. È un venerdì che chiede ancora un po' di pazienza e qualche ripensamento sulle scelte d'amore. LEONE - Il Leone è carico di energia, meglio approfittarne, magari per cambiare qualcosa sul lavoro. In questo caso bisogna muoversi: la scadenza è entro settembre. Nei prossimi tre mesi ci sono tre situazioni in arrivo di grande vantaggio astrologico vanno sfruttate subito per i nuovi incontri, per concludere un accordo o anche per mediare. VERGINE - Il segno della Vergine ha bisogno di recuperare i sentimenti, dato che ultimamente sono stati un po' abbandonati o messi in secondo piano. Sabato e domenica sono le giornate più effervescenti di tutta la settimana. Ottime notizie anche per quanto riguarda l'economia: chi può guadagnare dei soldi sarà più fortunato. BILANCIA - I nati del segno vivono a pieno ritmo. Un progetto che doveva nascere in questi giorni verrà rimandato a marzo a causa di Venere opposta e Marte nervoso. L'amore può costituire una difficoltà solo se nato di recente o se sostitutivo ad una nuova storia. Non deve fidarsi subito. SCORPIONE - Per i nati del segno è normale vivere momenti di alti e bassi. La tensione e la noia della giornata di ieri non devono essere riversate anche in quella di oggi. Chi ha maturato in questi giorni una bella esperienza, ma anche lo scorso mese, vedrà risultati. Sono molto intriganti i nuovi lavori, ma è un periodo interessante anche per l'amore. SAGITTARIO - Sarà una giornata ideale per il Sagittario: ci sono grandi prospettive. Attenzione però a non cedere alla rabbia se qualcuno ostacola questa ambizione. Chi magari fa una vita che non ama può invece arrabbiarsi. Meglio non fare le ore piccole questa sera. CAPRICORNO - I nati del segno sanno attendere, ma ci deve essere un significato. Se invece non porta a nulla, il Capricorno può rivelarsi particolarmente scalpitante. Sia in amore che nel lavoro potrebbe avere a che fare con qualcuno non proprio attendibile. Con il segno della Vergine possono esserci buoni accordi, mentre potresti attendere delle risposte dal segno dei Pesci. ACQUARIO - I nati del segno sono nervosi e agitati, forse perché sono pieni di impegni ecessivi. Non è un periodo difficile per il lavoro e per le buone idee, anche se c'è qualche questione da sbrogliare a livello legale. Per fortuna Giove si torva in aspetto favorevole e questo vuol dire che si uscirà vincenti. Le storie nate da poco vanno avanti meglio, ma anche i single potranno contare su nuovi incontri, favoriti dalle stelle. PESCI - Per il segno dei Pesci sono giornate interessanti, ma bisogna fare attenzione alle piccole polemiche. È una settimana ricca di impegni e qualcuno ha avuto tante cose da fare: la fortuna non manca. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo promette la nascita di collaborazioni importanti. Il fine settimana rinnova una buona condizione di fortuna anche negli incontri.

