Oroscopo/ Branko, previsioni di oggi 10 febbraio 2017 su Radio Dimensione Suono 2: sorprese in amore per Ariete, contrasti per Leone e...tutti i segni

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 10 FEBBRAIO - Appuntamento con l'oroscopo "Branko e le stelle" su Radio Dimensione Suono 2 oggi venerdì 10 febbraio 2017. L'astrologo ci indica qual è la situazione astrale segno per segno, sottolineando sua gli aspetti positivi che quelli negativi di ciascuno. Vediamo quindi quali sono le previsioni dell'oroscopo di Branko.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 10 FEBBRAIO: I SEGNI DI FUOCO - L’Ariete sia oggi che domani vede la Luna piena in Leone che occupa il campo dell’amore e della fortuna. Considerate questo venerdì come un’anticipazione di San Valentino poiché in amore c’è in serbo per voi una bella sorpresa passionale, passione che si prolungherà anche per tutto il week end dando inizio ad un periodo vivace ed elettrico per la relazione di coppia. Giornata no per il Leone: malintesi con il partner (spesso causati da persone esterne che si intromettono nella relazione), contrasti con i colleghi e malesseri fisici passeggeri. Trionfa invece l’amore nella vita del Sagittario, annuncia Branko, poiché i pianeti sono in aspetto meraviglioso: per chi è impegnato è il momento di ricevere grandi dimostrazioni, mentre per i single è tempo di conquiste!

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 10 FEBBRAIO: I SEGNI DI ARIA - Il cielo concede ai Gemelli grandi promesse d’amore che riusciranno a farvi dimenticare le separazioni e le delusioni del passato che covate nel cuore: Giove, nel punto più alto del vostro cielo, porge la sua protezione alla vita in famiglia e alle questioni professionali, lasciatevi andare a tutti i vostri desideri. Nonostante Venere e Marte contro, la Bilancia si prepara ad un weekend fortunato: Giove inoltre allarga il vostro buon cuore e vi rende più generosi del solito sia con i parenti che con gli amici. Branko sottolinea che il successo è sempre più a portata di mano e si avvicinano incontri importanti. L’Acquario si completa con il Leone nel campo dell’amore e nonostante le differenze caratteriali che la Luna piena mette in luce, i due segni si compensano a vicenda: il Sole in aspetto con Urano e Mercurio in aspetto con Venere garantiscono situazioni di successo e felicità.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 10 FEBBRAIO: I SEGNI DI ACQUA - Tra i segni di acqua dell'oroscopo di Branko il Cancro deve tenere a freno la sua gelosia perché la Luna piena in questi giorni vi spingerà ad esagerare: buone le opportunità anche negli affari, qualcosa con il tempo si smuoverà nonostante le esitazioni e gli ostacoli che si presentano. Lo Scorpione trascorre la Luna piena con un po’ di stanchezza e fatica. Pazientate ancora qualche giorno, consiglia Branko, perché vi si apriranno nuove strade: non mancano le gioie in amore, ma non sono sufficienti per ricaricare le vostre energie. Nonostante i nati sotto il segno dei Pesci siano per natura solitari e preferiscano l’autonomia, con Saturno in posizione avversa dovete però per forza chiedere una mano: in amore e in famiglia siete voi a portare stabilità e serenità.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 10 FEBBRAIO: I SEGNI DI TERRA - La Luna piena mette in luce per il Toro delle questioni da risolvere con i parenti, i genitori e i fratelli: rifugiatevi nell’amore nell’attesa della bella Luna che arriverà domenica. Mercurio porta notizie interessanti sul lavoro al segno della Vergine: la vostra chiave per il successo è la vostra mente, sempre creativa e piena di idee brillanti da realizzare. L'invito di Branko e di sfruttare il proprio intelletto anche nel rapporto coniugale, intensificando il dialogo e ascoltando i desideri e le esigenze del partner. Il Capricorno si trova oggi davanti ad una scelta: sicuramente prenderete la decisione giusta visto che la Luna piena che nasce in Leone vi guiderà nella ricerca del cambiamento e del miglioramento, dando una svolta alla vostra vita con un grande colpo di scena.

© Riproduzione Riservata.