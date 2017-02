PAOLA TURCI / ''Fatti bella per te'', un brano positivo verso la bellezza che avanza (Festival di Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio)

PAOLA TURCI, ''FATTI BELLA PER TE'' (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Paola Turci torna sul palco dell'Ariston con il brano "Fatti bella per te". Con il Festival di Sanremo la cantante romana ha un rapporto strettissimo. Per 4 volte ha partecipato alla categoria delle nuove proposte, con il suo esordio sanremese che risale addirittura al 1986. Ha portato a casa ben 3 premi della critica nella sezione dei giovani. Poi ha fatto 6 esibizioni in gara con la categoria dei big e due apparizioni non in competizione diretta ma affiancando altri cantanti nelle serate dei duetti. L'ansia da palco di Sanremo sarà pur sempre presente ma l'esperienza non le manca di certo. Il suo carisma, infatti, si vede già da come si presenta. Nel Dopo Festival un giornalista le ha fatto presente che i social l'avevano eletta come donna più elegante della serata, grazie ad un vestito azzardato ma non volgare, che ha aggiunto un tocco di pepe assolutamente apprezzato, anche alla luce della tematica proposta dalla canzone "Fatti bella per te". Passa senza ostacoli alla fase successiva e viene applaudita sonoramente dal pubblico sia dopo l'esecuzione del brano che quando Carlo Conti e Maria de Filippi annunciano il passaggio del turno.

PAOLA TURCI, ''FATTI BELLA PER TE'': UN INNO ALLA BELLEZZA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - "Fatti bella per te" è una canzone coraggiosa, che affronta l'argomento degli anni che passano e dell'aspetto estetico di una donna non più giovanissima. Tuttavia non si tratta di una canzoncina sdolcinata che ripropone il tema dell'eterna giovinezza, bensì di un testo consapevole, che coglie nel segno e che colpisce l'ascoltatore e soprattutto l'ascoltatrice. Ne esce un inno a vedersi nello specchio con un occhio positivo, pronto a leggere la bellezza che il tempo fa aumentare, e non diminuire come erroneamente si pensa solo perché magari arrivano un paio di rughe. La bellezza dell'età che avanza, infatti, è una bellezza consapevole, diversa, più concreta e più vera. Paola Turci canta questi argomenti con un viso che non è, ovviamente, più quello di una volta, con un fisico che è cambiato, ma con una grinta ed una carica che la rendono, appunto, più bella. L'esibizione è piaciuta proprio perché questi aspetti visivi e lessicali si comprendevano e si riuscivano a scovare durante la canzone proposta sul palco dell'Ariston. L'intersezione del testo con la figura della stessa Paola Turci è stato un mix azzeccatissimo, peraltro estremamente apprezzato dal pubblico.

PAOLA TURCI, ''FATTI BELLA PER TE'': UN BRANO CON MOLTEPLICI SIGNIFICATI (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Paola Turci ha approdato alla fase successiva della competizione e si è esibita nella serata dedicata alle cover. Per questo segmento di gara ha optato per "Un'emozione da poco" di Anna Oxa, che arrivò seconda in classifica nel Festival di Sanremo dell'anno 1978. Entrambi i pezzi saranno poi contenuti nel nuovo album che uscirà a breve. L'edizione 2017 del Festival di Sanremo è caratterizzata da una partecipazione che vede diverse generazioni fronteggiarsi. Per cui è difficile fare un pronostico sulla classifica generale finale. Paola Turci, però, è stata applaudita anche dai giovani e sui social è stata molto apprezzata. Quindi potrebbe giocarsi un posto tra le migliori canzoni di questo Festival. Il suo pezzo avrà comunque un successo mediatico praticamente sicuro, perché oltre ad essere orecchiabile e rock, è anche e soprattutto un tema molto sentito dalle ragazze di tutte le età. La bellezza è un argomento che si lega in maniera trasversale in tutti i canali della società, pure in riferimento alla bellezza in quanto serenità interiore. Il discorso può essere allargato risultando un pezzo con molteplici significati. "Fatti bella per te" non è una proposta canora eseguita solo per partecipare ma sembra davvero una canzone destinata a riscuotere successo.

