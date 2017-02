Paola Turci incidente/ "La cicatrice? Per me la normalità degli altri era perfezione straordinaria", oggi torna sul palco di Sanremo 2017

Paola Turci e l'incidente che le ha cambiato la vita: la cicatrice sul volto e le rivelazioni della cantante - Tra i tanti artisti tornati sul palcoscenico dell'Ariston per questa 67esima edizione del Festival di Sanremo, attesissima è di certo stata Paola Turci. La cantante torna con una canzone "Fatti bella per te" che ha un significato molto importante che viene amplificato dal suo stesso passato. Indimenticato è il terribile incidente che la cantante ha subito nel lontano 1993, quando sulla Salerno-Reggio Calabria, mentre stava raggiungendo una tappa di un concerto, la sua auto sbanda e si accartoccia su se stessa. Un incidente che a momenti non l'ha lasciata esanime e che sicuramente le ha cambiato la vita. Da allora la cantante ha dovuto subire 13 interventi sul volto, di cui 12 sull'occhio, e 100 punti. Di que terribile incidente Paola ha parlato 22 anni dopo a Matrix, dove ha dichiartato: “All’epoca dell’incidente ero una tarda adolescente, inquieta, non ero felice. Ho commesso un grosso errore. Mi sono distratta. Incidenti come il mio si possono evitare se pensi che la distrazione è il nemico peggiore, è l’assassino”.

Paola Turci dopo l'incidente: la cicatrice che le ha cambiato la vita e il giudizio della gente - Oggi Paola Turci porta ancora i segni di questo incidente: una cicatrice sul volto e sul cuore. La cantante però è oggi più forte di ieri e, sul segno che le si staglia sul volto, dichiara: “Più parli della cicatrice meno la vedi. All’epoca guardavo dai miei occhialoni neri gli occhi degli altri e la normalità con la quale li sbattevano, occhi perfetti, non come il mio. Quella loro normalità era straordinaria per me". Eppure oggi Paola dichiara di sentirsi anche più carina di ieri e, soprattutto, capace di volersi veramente bene. "Mi sentivo sempre esposta a un giudizio. Come se tutto ruotasse attorno alla cicatrice sul mio volto" ha confessato la cantante in una recente intervista a Grazia, parlando di come il segno che da molti anni vede sul suo volto è presente ormai più per lei che per gli altri. È collegata proprio a questo aspetto la canzone che Paola Turci ha portato a Sanremo, che descrive un lavoro fatto su se stessa, su quello che ogni donna può chiamare difetto ma che è parte integrante della propria persona.

© Riproduzione Riservata.