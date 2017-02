QUARTO GRADO/ Anticipazioni e casi: Isabella Noventa, Daniela Roveri e lo scandalo di don Andrea Contin (oggi, 9 febbraio 2017)

QUARTO GRADO, ANTICIPAZIONI E CASI: ISABELLA NOVENTA, DANIELA ROVERI E LO SCANDALO DI DON ANDREA CONTIN - Neanche il Festival di Sanremo ferma Quarto Grado e alle 21.15 di questa sera, venerdì 10 febbraio 2017, ritroveremo in onda il programma condotto da Gianluigi Nuzzi ed Elena Tambini. Come sempre la trasmissione si occuperà di offrire ai telespettatori tutti gli aggiornamenti sui maggiori casi di cronaca. In studio si seguiranno quindi gli sviluppi sul caso di Isabella Noventa. Il gup del Tribunale di Padova, dopo aver accettato la richiesta di rito abbreviato avanzata dai fratelli Sorgato e da Manuela Cacco, ha disposto il sequestro conservativo sui beni dei tre per un valore di circa un milione di euro. Nella stessa città in questi giorni è al centro delle cronache un’altra vicenda piena di interrogativi, quella che ruota attorno a don Andrea Contin, il parroco di San Lazzaro coinvolto in uno scandalo sessuale. La comunità che vive nella zona è molto turbata e il programma a cura di Siria Magri ci aiuterà a ripercorrere il caso fornendoci tutte le ultime novità. Gli inviati della trasmissione torneranno inoltre a Colognola (Bergamo), dove proseguono serratissime le indagini per il giallo di Daniela Roveri, la manager uccisa il 20 dicembre scorso nell'androne del palazzo dove abitava.

