RAY/ Su Canale 5 il film con Jamie Foxx e Kerry Washington, alla regia Taylor Hackford (oggi, 10 febbraio 2017)

RAY, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 10 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Ray, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 10 febbraio 2017 alle ore 23.20, una pellicola biografica la cui direzione è stata affidata a Taylor Hackford, la trama si basa principalmente sulla vita del cantante Ray Charles, famosissimo nell’ambito della musica country, jazz e gospel. Il ruolo principale viene affidato a Jamie Foxx che grazie alla sua interpretazione magistrale riesce a vincere una grande moltitudine di premi, come un Oscar, un BAFTA e un Golden Globe. Nel cast sono presenti anche Kerry Washington, Regina King e Clifton Powell. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

RAY, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 10 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Come detto precedentemente il film si incentra sulla vita di Ray Charles. All’inizio viene mostrata la sua nascita e l’adolescenza, vissuta all’interno di una piantagione di mezzadria situata nel nord dello stato della Florida, negli Stati Uniti. A causa di un problema di salute, Ray perderà la vista all’età di 7 anni circa. Nonostante le difficoltà derivanti dalla sua condizione, verrà spronato e ispirato dalla madre, esempio di coraggio e indipendenza, che gli insegnerà come e quanto lottare per poter fare strada nel mondo difficile. Allo stesso tempo però ha modo di scoprire la passione per la musica, specialmente per il genere jazz e blues, che ascoltava mediante l’utilizzo della radio. Oltre ad una grande passione vi era anche una maestria fuori dal comune nel suonare vari strumenti, come a esempio il pianoforte. Con il tempo e grazie a numerose esibizioni ha modo di acquisire una fama internazionale, arrivando ad esibirsi pubblicamente in tutti gli stati uniti e poi in giro per il mondo. Durante la pellicola si può anche notare il suo impegno per la lotta contro fenomeni come la segregazione razziale e il mancato rispetto dei diritti delle persone di colore, specialmente nel mondo dello spettacolo e della musica. Inoltre vengono anche mostrati diversi aspetti sia positivi che negativi del cantante, come ad esempio la sua dipendenza da eroina.

