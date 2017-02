RECTIFY 3/ Anticipazioni puntata 10 febbraio 2017: Daniel verrà scagionato dalle accuse? (finale di stagione)

RECTIFY 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, venerdì 10 febbraio 2017, Sky Atlantic trasmetterà l'ultimo episodio di Rectify 3, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Ritorno alla sorgente". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Melvin (John Boyd West) bussa trafelato alla porta di Amantha (Abigail Spencer) e le rivela che i residenti del quartiere non vedono di buon occhio la sua permanenza ed hanno richiesto all'unanimità che se ne vada. Amantha non è sorpresa, ma Melvin ritiene che dovrebbero lottare per ottenere giustizia, ma si rende anche conto di essere da solo. Evita però di riferirlo a Daniel (Aden Young), pensando che sia meglio che lo faccia la sorella. Nel frattempo, Janet (J. Smith-Cameron) e Ted (Bruce McKinnon) attraversano diverse tensioni per via di Daniel. La donna vorrebbe che il figlio ottenere una parte della sua eredità e che possa ritornare a casa, ma il marito crede che potrebbe essere un pericolo. Senza considerare che Teddy (Clayne Crawford) la vedrebbe come una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Daggett (J.D. Evermore) invece interroga di nuovo Trey (Sean Bridgers) sull'omicidio di Hanna e di George, rivolgendogli diverse domande sui particolari dei suoi spostamenti. Ancora una volta il sospettato dirotta l'attenzione verso Daniel, ma anche in questo caso lo Sceriffo continua a pensare che sia lui il colpevole. Più tardi, Tawney (Adelaide Clemens) ha modo di parlare con una ragazza della parrocchia e con la responsabile della casa di accoglienza, he manifesta il desiderio di vederla andare avanti con gli studi. Tawney tuttavia crede che il marito non vedrebbe la cosa di buon grado, soprattutto ora che in qualche modo si sono riavvicinati. Intanto, Janet impone a Ted e Teddy di rispettare la sua volontà e lasciare che Daniel trascorra in casa le ultime settimane prima della partenza. Daggett invece rivela a Daniel di sospettare di Trey e gli sottolinea di averlo convocato solo in qualità di testimone. Ha scoperto infatti che subito dopo il suo primo arresto, George ha confessato di aver violentato Hanna ed i sospetti su Trey, ma non è mai stato ricevuto. Ore dopo, mentre Jared (Jake Austin Walker) riferisce alla madre di vedere che in casa la situazione è tesa, Teddy propone a Tawney di ritornare nella casa di famiglia, accettando di andarsene, ma la moglie ritiene di aver già trovato un posto adatto in cui stare. Mentre Amantha rivela a Daniel che deve andarsene a mezzanotte di quello stesso giorno, Janet rivela a Teddy di essere in pensiero per Daniel, di considerarlo malato e di volergli dare un'opportunità proprio per tutto quello che ha passato nella sua vita. Riferisce anche al marito che se vuole potrà andare a stare da Teddy nel periodo in cui il figlio rimarrà in casa. Nello stesso momento, Daggett si presenta alla porta di Trey per perquisire la sua abitazione, non curandosi della presenza di moglie e figlia all'interno. In garage viene ritrovato in seguito sia la pistola che il nastro per capelli indossato da Hanna la notte dell'omicidio.

Nell'ultimo episodio di Rectify 3, Daniel e Janet metteranno in atto quanto si sono riproposti in precedenza, ovvero di fare un viaggio insieme. L'intento di Daniel è di creare quel rapporto con la madre che è mancato per diversi anni e di cui sente l'esigenza. Non di meno, sa che Janet ha bisogno di conoscerlo meglio ed il viaggio sembra essere un'ottima occasione in questo senso. Intanto, Tawney ritorna a casa, ma ha un ultimo favore da richiedere a Teddy, prima che proseguano con la loro nuova relazione. Jon invece si sente in colpa per non aver aiutato Daniel nel modo giusto, soprattutto ora che lo Sceriffo ha capito che è innocente. Amantha invece continua con le sue serate libertine ed intraprenderà una nottata all'insegna del gin e del rhum con un compagno di bevute inaspettato.

© Riproduzione Riservata.