RESURREZIONE/ Su Rete 4 il film con Horst Bucholz e Myriam Bru, alla regia Rolf Hansen (oggi, 10 febbraio 2017)

RESURREZIONE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 10 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Resurrezione, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 10 febbraio 2017 alle ore 16.35. Una pellicola melodrammatica del 1958 diretta da Rolf Hansen e ispirata alla celebre opera dello scrittore russo Lev Tolstoj, il romanzo drammatico che racconta la struggente storia sentimentale tra Dimitri e Katjuschka, due innamorati che dopo molti anni si ritrovano e che rinunceranno al loro sogno d'amore per raggiungere uno scopo molto nobile. L'opera venne scritta a Jasnaja Poljana negli ultimi anni del 800. Tra gli attori protagonisti del film troviamo Horst Bucholz nei panni di Dimitri, Myriam Bru che interpreta Katjuscha ed Edith Mill come Fedosia. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

RESURREZIONE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 10 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film ha inizio quando Dimitri entra a far parte di un processo per omicidio in veste di giurato. In quell'occasione riconosce tra gli imputati la giovane Jekatarina, chiamata Katjuscha da amici e familiari. La donna viene, per via di un errore, condannata a ben dieci anni di carcere e lavori forzati, anche se risultata innocente durante il processo. Dimitri e Katjuska, che lavorava come domestica presso l'abitazione delle sue zie, si erano conosciuti durante la loro adolescenza. In quell'occasione il principe Dimitri spezzò il cuore della giovane, seducendola ed abbandonandola poco dopo aver scoperto che la donna aspettasse un figlio da lui. Il nuovo incontro con Katjuscha sconvolge l'animo di Dimitri che si rende conto di quanto la vita della donna sia cambiata dopo la tragica morte del bambino nato dal loro amore. Il principe sente così di dover fare qualcosa per aiutare Katjuscha che non può nuovamente abbandonare al suo destino come fece un tempo. A tale scopo cerca in tutti i modi di far modificare la sentenza di condanna ai lavori forzati in Siberia emessa nei confronti della donna. Ma non ha successo. Decide così di abbandonare la sua fidanzata e di partire alla volta della Siberia per tentare di rimediare all'errore commesso in gioventù e per cercare di salvare Katjuscha da una condanna ingiusta. Il gesto del principe Dimitri fa riaffiorare tra i due il forte sentimento che un tempo li aveva uniti. Ma anche questa volta dovranno rinunciare al loro amore. Dimitri chiede alla donna di sposarlo ma questa si troverà costretta a dover rinunciare. L'uomo s'impegnerò ad assistere tutti i deportati in Siberia ed il loro matrimonio sarebbe d'intralcio al nobile intento. I due si dicono così nuovamente addio nella speranza che il loro sacrificio d'amore non sarà inutile.

