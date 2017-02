RON/ “L’ottava meraviglia”: Rosalino Cellamare si salva dall’eliminazione, accederà alla finale? (Festival di Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio)

RON, “L’OTTAVA MERAVIGLIA”: ROSALINO CELLAMARE SI SALVA DALL’ELIMINAZIONE NONOSTANTE IL CONFLITTO GENERAZIONALE (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Ron riesce a passare alla fase successiva del Festival di Sanremo 2017 con il pezzo "L'ottava meraviglia". Aver scongiurato l'eliminazione fa tirare un lungo respiro di sollievo all'artista, che aveva preparato una canzone d'autore, perfettamente in linea con il suo stile, per la serata delle cover Ron, dal punto di vista della carriera e del curriculum, non può essere di sicuro messo in discussione. Però le gare sono fatte così, e bisogna accettare il responso, anche quando si vanno a criticare figure del suo calibro. Ron se l'è dovuta vedere con gli altri cinque artisti a rischio eliminazione e si è conquistato un posto tra gli artisti ancora in gara che si esibiranno oggi, venerdì 10 febbraio. Il rischio maggiore che ha corso è stato quello del conflitto generazionale, perché era il cantante più vecchio, quello che magari il pubblico dei social avrebbe potuto aiutare meno. I giovani sotto questo punto di vista sono certamente più freschi, dinamici e pronti a rispondere con immediatezza per supportare i loro idoli. Ma per ogni regola c’è un’eccezione e nella serata che ha visto eliminate le coppie formate da Nesli con Alice Paba e Raige con Giulia Luzi sembra proprio che ci troviamo di fronte a una di queste.

RON, “L’OTTAVA MERAVIGLIA”: LA SUA GRANDE ESPERIENZA GLI PERMETTERÀ DI SCONFIGGERE I GIOVANI? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Come Al Bano anche Ron vanta una lunga carriera nel mondo della musica che gli ha permesso di lavorare con i più grandi artisti italiani del nostro tempo. Dall’altra parte Rosalino Cellamare deve scontrarsi con la freschezza dei tanti giovani in gara: ciò può rappresentare un problema per Ron, che appartiene sicuramente ad una generazione diversa. Nulla impedisce però a Ron di portare avanti la sua gara anche grazie a un brano di alto livello che ha già riscosso parecchi consensi da parte degli esperti del settore. Ron, infatti, non è un tipo da canzonette banali e spesso rinuncia all'orecchiabilità in nome del valore qualitativo delle sue proposte. Un'eliminazione a Sanremo non pregiudicherebbe la sua grande carriera ma “L’ottava meraviglia” merita sicuramente di essere tra i primi posti in classifica anche solo per rivalsa dopo essere finita tra quelle meno votate della prima puntata.

RON, “L’OTTAVA MERAVIGLIA”: ACCEDERÀ ALLA FINALE? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Ron va avanti nel suo percorso al Festival di Sanremo 2017 e stasera potrà cantare di nuovo "L'ottava meraviglia". Ron non è tra i favoriti di quest’edizione ma ha sicuramente qualche possibilità di superare almeno la quarta serata. Il prossimo ostacolo è infatti arrivare alla serata conclusiva senza essere eliminato. C'è da dire che le canzoni più impegnate talvolta ci mettono un po' di più ad entrare nell'orecchio del grande pubblico. Questo potrebbe essere un elemento a favore di Ron e vedremo se il responso di pubblico e giuria sarà positivo. Ron con Sanremo e con la canzone italiana ha un rapporto molto stretto e il pubblico lo conosce benissimo. In questo tipo di manifestazioni l'esperienza e il contatto diretto, insieme all'empatia, giocano un ruolo che può essere determinante. Potrebbe essere proprio questo l'anticorpo necessario per mettersi alle spalle le difficoltà e proiettarsi verso la fase finale di Sanremo 2017. Ron ha un ulteriore vantaggio per potersi riprendere la scena: non ha praticamente nulla da perdere. È un artista che non sarà sicuramente sottoposto a giudizio complessivo in base al rendimento in questa specifica edizione sanremese e potrà comunque contare su un apprezzamento generale da parte di tutto il pubblico.

