Rita Pavone/ Sanremo 2017, la bacchettata alle Nuove Proposte...

Rita Pavone al Festival Di Sanremo 2017: due volte come concorrente, oggi in Giuria di Qualità con un importante consiglio - Una serie di grandi eccellenze compone quest'anno la Giuria di Qualità del Festival di Sanremo. Tra queste anche Rita Pavone, la cantante che al Festival ci ha partecipato due volte, nessuna che però le ha portato il premio sperato. A 71 anni Rita torna all'Ariston on grande emozione: "C'è una bella energia, è un festival che mi piace molto perchè è totalmente improntato sulla musica. - ha svelato la Pavone in un'intervista a Repubblica, dove ha aggiunto - Ci sono altri contenitori per presentare la bella donna e cose simili, questo è come se fosse il nostro grammy. Io credo che si sta indirizzando verso qualcosa di più professionale. Io vado per sentire una canzone non mi importa del contorno, io ritengo di pensare un pò come pensa la gente, di pancia e ci azzecco". La cantante ricorda i successi portati sul palco dell'Ariston, ma svela che non tornerebbe in gara: "Non sono una cantante Sanremese, sono un diesel, ho bisogno di carburare".

Rita Pavone al Festival Di Sanremo 2017: l'ammonimento ai cantanti in gara più giovani - Decisa a non tonare all'Ariston come concorrente, Rita Pavone lo fa nella Giuria di Qualità e parte subito con un'ammonizione ai cantanti delle Nuove Proposte. "Il consiglio che posso dare ai giovani e di non basarsi sul look per creare la propria immagine, il look viene dopo. Oggi i più giovani danno più importanza all'immagine, ma non deve essere così. L'aspetto non conta niente se sei rock lo sei dentro. Devi crearti una tua identità". Il consiglio della Pavone è chiaro e si accompagna ad un'esperienza dalla quale si può soltanto attingere. Felice di essere tornata all'Ariston, Rita Pavone ricorda anche i momenti in cui sul palco dell'Ariston ci è tornata come ospite, così come nel 2005 accanto al grande Toto Cutugno.

