SAMUEL / "Vedrai", il suo brano arriverà in finale? (Festival di Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio)

SAMUEL, ''VEDRAI'': (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Nessuno potrà mai riuscire a separare nell'immaginario degli italiani, che lo adorino o meno, Samuel dai suoi Subsonica. Salito sul palco di Sanremo ha però dimostrato di poter dare tanto anche da solo, gestendo il palco con maestria ma soprattutto con spensieratezza. Cappello nero, giacca e nessun doppio microfono. E' un tantino differente da quanto i fan sono abituati a vedere ma di certo non si tratta di un cambiamento radicale, come nel caso di Neffa, passato dall'undergroun hip hop alle canzonette in un paio d'anni. La sua canzone, Vedrai, è di certo tra le poche di questo Sanremo che riuscirà ad avere una vita, per mesi, nelle radio nostrane. E' un tipo di canzone che è possibile cantare in auto, il che rappresenta quasi l'essenza di un singolo di successo. Farà ballare e, col giusto remix, potrebbe sopravvivere fino alla prossima estate. E' lo stesso Samuel a esprimersi in merito alla prima serata del Festival, intervistalo da RGS. Si è detto felice, sottolineando come abbia sentito un grande affetto il giorno dopo l'esibizione. Passando però alla canzone, ammette che non è stata scritta per il Festival. Il ritmo, dice, non è proprio da Sanremo. Voleva però fare un disco da solista ormai da tempo e questa canzone sarebbe dovuta uscire a gennaio come singolo. Giunta però la proposta di Sanremo, ha dovuto tenerla nel cassetto, data l'esclusività richiesta dal Festival.







© Riproduzione Riservata.