SANREMO 2017/ Diretta Festival finale nuove proposte: vincitore, cantanti big eliminati e classifica (Rai1, Quarta serata)

SANREMO 2017, DIRETTA FESTIVAL FINALE NUOVE PROPOSTE E CLASSIFICA BIG: OSPITE, ANTONELLA CLERICI SUL PALCO DELL’ARISTON (OGGI, 10 FEBBRAIO) - È tutto pronto per la quarta e penultima puntata del Festival di Sanremo 2017, che andrà in onda oggi, nella prima serata di Rai 1. Come sempre, dopo il successo delle precedenti tre serate, ritroveremo sul palcoscenico del Teatro Ariston Carlo Conti insieme a Maria De Filippi. Non è un caso se la conduttrice viene amichevolmente chiamata “Queen Mary” in quanto, dopo il successo strepitoso delle precedenti serate, la vera “Queen” dell’intera kermesse musicale è davvero lei. Il suo pubblico spera di poterla vedere nuovamente in pista ma per il momento, l’impegno rappresenta un “caso isolato”. Dopo i grandissimi ospiti dei precedenti appuntamenti, arriva sul palcoscenico dell’Ariston una conduttrice molto amata dal pubblico: Antonella Clerici. La bionda presentatrice ha avuto l’onore di presentare una edizione del Festival e stasera torna a Sanremo per presentare “Standing Ovation”, il suo nuovo programma. Nel frattempo proseguirà la gara che segnerà ufficialmente le 16 canzoni finaliste che accederanno alla finalissima di domani sera e, tra qualche ora ci sarà anche la proclamazione ufficiale del vincitore delle “Nuove Proposte”. Per seguire il Festival di Sanremo tramite social, non dimenticatevi di usare l’hashtag ufficiale del programma: #Sanremo2017.

SANREMO 2017, DIRETTA FESTIVAL FINALE NUOVE PROPOSTE: CHI VINCERÀ? (OGGI, 10 FEBBRAIO) - Dopo la serata dedicata alla cover e il mini-torneo dei Big di ieri sera con l’eliminazione definitiva di due di loro, anche oggi in prime time torneranno in pista sul Teatro Ariston di Sanremo, Maria De Filippi e Carlo Conti per presentare la quarta e penultima puntata di Sanremo 2017. I cantanti in gara sono ufficialmente 20 e si esibiranno nuovamente con le votazioni azzerate. Spazio anche per le 4 Nuove Proposte finaliste dopo la precedenti due serata di mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio. Durante il corso della serata di oggi, venerdì 10 febbraio 2017 inoltre, ci sarà proprio spazio per la proclamazione delle Nuove Proposte: chi vincerà? Le nuove leve avranno la stessa fortuna di Francesco Gabbani? Il cantante infatti, ha vinto le Nuove Proposte dello scorso anno e, durante questa 67esima edizione ha fatto il salto di qualità passando ai Big. Come avverrà il meccanismo di televoto di questa quarta serata? A decidere le "sorti" della gara ci penseranno il Televoto, gli Esperti e la Giuria Demoscopia. Alla prima parte della votazione andrà la percentuale più ampia (il 40%) e, il restante 60% sarà equamente diviso tra Esperti e Demoscopia (30% ciascuno). Durante il corso della serata però, al termine verrà definitivamente stilata una nuova classifica verso la finale di domani, sabato 11 febbraio 2017.

SANREMO 2017, DIRETTA FESTIVAL E OSPITI QUARTA SERATA: QUEEN DI NOME E DI FATTO, L’EDIZIONE DI MARIA (OGGI, 10 FEBBRAIO) - Si aprirà questa sera, venerdì 10 febbraio, la quarta e penultima puntata di Sanremo 2017, il Festival della musica italiana condotto su Rai 1 da Carlo Conti e Maria De Filippi. Boom di ascolti durante il corso delle precedenti due serate, per un evento che lascerà il segno per essere diventato il "Festival di Maria". Il conduttore toscano ha portato sul Palcoscenico dell'Ariston la conduttrice dopo averla "corteggiata" per una intera estate. Cosa succederà questa sera? Dopo la serata di ieri, dedicata alle cover e le esibizioni dei 16 cantanti in gara con l'eliminazione di due Big, sono stati eliminati anche due Nuove Proposte e la gara si sta plasmando verso la finalissima di domani, sabato 11 febbraio. A breve, sul Palcoscenico del Teatro Ariston torneranno in pista le 20 canzoni dei Big rimaste in gara dopo il "torneo" di ieri sera. Risentirete dal principio tutte le canzoni e le precedenti votazioni saranno quindi annullate. La kermesse musicale si avvicina lentamente alla sua conclusione e, i risultati portati a casa sono sicuramente più alti e lodevoli delle aspettative inziali, ecco perché, il popolo della rete (e non solo), attende con ansia di potere rivedere Maria De Filippi ancora una volta sul palcoscenico del Festival ma lei afferma di non avere intenzione di rifarlo: sarà vero?

© Riproduzione Riservata.