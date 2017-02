SANREMO 2017 / Festival, classifica e vincitore cantanti Big cover: chi ha vinto il primo premio? (finale terza serata)

Classifica Sanremo 2017 e vincitore Cantanti Big premio cover: gli eliminati della terza serata del Festival sono Tommaso Pini e Valeria Farinacci - Questa sera il festival di Sanremo 2017 ha visto portare sul palco le cover cantate dai big in gara questa sera. Ma a salire per primi sul palco dell'Ariston sono le nuove proposte: Maldestro, Tommaso Pini, Valeria Farinacci e Lele, che si esibiscono nelle loro canzoni. Tutti e quattro bravissimi ma purtroppo solo in due accedono alla finale: Maldestro e Lele. Nonostante la gioia dei fan dei due ragazzi, sono state molto le critiche rivolte all'ufficio stampa dell'Ariston per aver escluso Valeria Farinacci, considerata una voce bellissima (anche se è stata un po' presa in giro per aver usato il termine "panifica", che è stata associata a petaloso) ma, nonostante tutto, la ragazza è stata comunque contenta di aver avuto l'opportunità di partecipare a un evento importante come Sanremo 2017. Maldestro e Lele si aggiungono quindi ai "sopravvissuti" al primo turno delle nuove proposte Francesco Guasti e Leonardo Lamacchia, per una finale tutta al maschile.

Classifica Sanremo 2017 e vincitore Cantanti Big premio cover: gli eliminati della terza serata del Festival chi saranno? - I big in gara a Sanremo 2017 hanno caratterizzato questa serata portando delle cover di vecchie canzoni. Come potrebbe andare la classifica questa sera? Ovviamente non lo sappiamo, ma rimane in testa a tutti su iTunes il singolo di Fiorella Mannoia, Che sia benedetta, seguita da Tiziano Ferro e Carmen Consoli (non in gara) con Il conforto, e Michele Bravi con Il diario degli errori. Subito dopo c'è Fabrizio Moro con Portami via ed Elodie Di Patrizi con Tutta colpa mia: dopo qualche stacco di altre canzoni non in gara troviamo Occidentali's Karma di Francesco Gabbani, Con te di Sergio Sylvestre e Vietato Morire, di Ermal Meta. Tra gli ultimi ci sono Al Bano, con Di rose e di spine, Marco Masini, Ron, Raige e Giulia Luzi. Conquista posti invece Clementino: che riesca a evitare l'eliminazione? Questa è una delle serate decisive per Sanremo 2017, che vedrà la prima eliminazione di alcuni dei big in gara. Chi ci lascerà questa sera?

