SANREMO 2017 / Foto. Abiti, vestiti, stilisti e look quarta serata Festival: stesso stilista per Zarrillo e Francesco Gabbani, cosa indosseranno?

SANREMO 2017, Look, abiti e stilisti della quarta serata del Festival: stesso stilista per Michele Zarrillo e Francesco Gabbani, cosa indosseranno? - Tra gli stili sfoggiati finora sul palco del Festival di Sanremo 2017 quello che non è certo passato inosservato è quello di Francesco Gabbani. Il vincitore della categoria Nuove Proposte dello scorso anno ha stupito tutti presentandosi all’Ariston con un maglioncino arancione nella seconda serata e con un maglioncino identico ma di colore azzurro in quella di ieri, dedicata alle cover. In molti si stanno chiedendo se stasera chiuderà il cerchio con un terzo maglione di colore differente e questa risposta ce l’ha probabilmente solo Daniele Alessandrini, che ne cura il look a Sanremo 2017. Quello che sorprende è che lo stesso stilista veste anche Michele Zarrillo, elegantissimo sia nella prima che nella seconda serata. Clicca qui per vedere la pagina Instagram di Daniele Alessandrini.

SANREMO 2017, Look, abiti e stilisti della quarta serata del Festival: Maria De Filippi oserà con le trasparenze Givenchy? - La quarta serata del Festival di Sanremo 2017 è alle porte e il pubblico è curioso di sapere quali saranno gli abiti e i look che i protagonisti della kermesse canora sfoggeranno sul palco dell’Ariston. La regina di quest’edizione è Maria De Filippi e anche questa sera tutti gli occhi saranno puntati su di lei. Il look della conduttrice è curato da Givenchy e nelle prime tre serate il minimo comune denominatore dei suoi abiti sono state delle leggere trasparenze, senza però mai scadere nel volgare. La De Filippi è stata quindi accusata di vestire in modo troppo casto ma ha risposto a tono alle critiche:”Alla mia età credo basti osare ciò che oso io, chi osa di più è fuori luogo. Io sono del 1961 ci sta tutto”. Difficilmente quindi vedremo stasera Maria con profonde scollature o spacchi mozzafiato ma i suoi abiti potrebbero sorprendersi con qualche trasparenza in più che la De Filippi può sicuramente permettersi.

SANREMO 2017, Look, abiti e stilisti della quarta serata del Festival: Elodie torna a indossare Etro dopo il “tradimento” con Armani? Paola Turci e i suoi tuxedo pronti a conquistare il pubblico - Presto scopriremo quali saranno gli abiti indossati dai protagonisti del Festival di Sanremo 2017 in occasione della quarta serata ma per il momento possiamo solo fare pronostici. Il look di Elodie a Sanremo è curato da Etro ma ieri la seconda classificata all’ultima edizione di Amici ha stupito tutti indossando un abito firmato Armani: dopo questo “tradimento” tornerà sul palco dell’Ariston indossando Etro? Nei giorni scorsi Fanpage.it aveva svelato uno dei suoi look per Sanremo e potrebbe essere proprio questo abito dai colori caldi della collezione Primavera/ Estate 2017 quello che Elodie vestirà oggi. Lo stile di Paola Turci a Sanremo 2017 ha incantato il pubblico quasi quanto la sua voce e soprattutto il tuxedo blu della prima puntata si è stampato nella mente dei telespettatori: stasera potremmo quindi rivederla sul palco con un completo dello stesso tipo (clicca qui per vederlo) firmato Boglioli. Bianca Atzei può invece contare su Antonio Marras per i suoi outfit e stasera potrebbe sfoggiare un look floreale proprio come in occasione della serata delle cover. Antonio Marras ha curato anche il look di Raige e un giorno prima del suo debutto sul palco aveva postato la foto del completo che il rapper avrebbe poi vestito sul palco di Sanremo. Tra gli ultimi abiti femminili postati sulla pagina dello stilista troviamo un corto abito floreale bianco e nero che potrebbe fare proprio al caso di Bianca Atzei per questa quarta serata del Festival: clicca qui per vederlo.

© Riproduzione Riservata.