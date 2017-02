SCREAM QUEENS 2 / Anticipazioni puntata 10 febbraio 2017: il Mostro Verde uccide Chad!

SCREAM QUEENS 2, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di oggi, venerdì 3 febbraio 2017, Fox trasmetterà un nuovo episodio di Scream Queens 2, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Mano assassina". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Chanel 5 (Abigail Breslin) sopravvive per miracolo all'attacco del Mostro Verde, ma diventa la principale sospettata della morte della donna licantropo. Soprattutto perché Chanel (Emma Roberts) sottolinea che potrebbe trattarsi di una richiesta di attenzioni. Il team del CURE prende in seguito in carico un caso impossibile, che riguarda Tyler, un ragazzo con la pelle ricoperta da tumori. Dopo essersi sfogata con lui riguardo agli ultimi eventi, Chanel 5 decide di trovare il modo per pagare il costosissimo laser che possa guarirlo. Quella notte, il Diavolo Rosso aggredisce Chanel durante il turno, ma si rivela solo uno scherzo di Chad (Glen Powell). L'ex studente ha trasportato il suo amico Randall (Kevin Bigley) per via di un oscuro dolore e scopre subito che fra Chanel e Brock (John Stamos) c'è qualcosa. Intanto, Chanel 5 fa un video strappalacrime per sensibilizzare l'opinione pubblica, ma Chanel le fa notare che una volta che Tyler riavrà il suo aspetto, non vorrà comunque uscire con lei. Chad invece decide di dare via al contrattacco per eliminare il rivale in amore, presentandosi nudo sotto la sua doccia per una sfida corpo a corpo. Conclude però che le tradizioni dei Radwell faranno al caso suo: una partita di squash all'ultima pallina. Grazie all'aiuto di Chamberlain (James Earl), Zayday (Keke Palmer) scopre che la Munsch ( Jamie Lee Curtis) ha cancellato i trascorsi dell'ospedale e la serie di omicidi avvenuta all'interno. Messa alle strette, l'ex Rettore decide di rivelare la verità ai due ragazzi: ha aperto il CURE per salvare se stessa, per via di una malattia degenerativa che sta compromettendo tutte le sue funzioni vitali. Ore dopo, la Munsch viene attaccata dal Mostro Verde, ma la creatura riesce a fuggire grazie all'arrivo di Chanel 3 (Billie Lourd) e Chamberlaine. Denise (Niecy Nash) viene incaricata di indagare sul caso dalla Munsch, perché vuole evitare di essere accusata come colpevole. I suoi sospetti sono ovviamente diretti verso Zayday e crede che l'unico modo per anticipare il killer sia entrare nella sua mente. Visti i numerosi attacchi, le Chanel, la Munsch e Denise decidono di fare alcune domande ad Hester (Lea Michele) per scoprire l'identità del colpevole. La detenuta tuttavia ha diverse richieste da fare, a partire da alcuni flaconi di creme di cui ha bisogno, fino ad una camera solo per lei all'interno del CURE. Intanto, Chad scopre da un investigatore privato, Richard (Brian Baumgartner), che la mano destra di Brock è stata donata da un famoso giocatore di squash, arrestato per via di molteplici omicidi e quindi giustiziato. Zayday scopre invece che la Munsch potrebbe aver contratto la kuru dopo aver mangiato della carne umana e che le resta un anno di vita, dato che non esiste aluna cura. Il rettore chiede che venga tenuto tutto segreto per impedire che il Consiglio le tolga il ruolo di responsabile, non sapendo che la Hoffel (Kirstie Alley) sta ascoltando tutto di nascosto. Più tardi, il Mostro Verde mette Tyler sul tavolo operatorio e lo uccide poco prima dell'arrivo delle Chanel.

SCREAM QUEENS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 3 "MANO ASSASSINA" - Non appena emerge un nuovo omicidio, la Munsch e le Chanel ritornano a parlare con Ester, che le indirizza verso un ex infermiere che ha messo in piedi una fabbrica di creme di bellezza. Scoprono così che l'anno successivo al primo incidente del vecchio ospedale, il personale ed i pazienti presenti all'interno sono stati brutalmente uccisi. Nel frattempo, Denise continua a nutrire dei sospetti riguardo a Zayday, mentre Chad decide di chiedere la mano di Chanel, per evitare che Brock gliela porti via. Chanel 3 e Cassidy iniziano a portare avanti la loro relazione su altri livelli, mentre il Mostro Verde uccide ancora.

