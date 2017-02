SERGIO SYLVESTRE/ "Con te", il brano lo premia con il titolo di favorito: traguardo vicino? (Festival di Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio)

SERGIO SYLVESTRE, "CON TE" LO PREMIA CON IL TITOLO DI FAVORITO: TRAGUARDO VICINO? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Il successo registrato ad Amici da Sergio Sylvestre sembra non finire mai. A riprova di questo il brano che il giovane cantante ha scelto per Sanremo 2017, Con te. La canzone è stata scritta in collaborazione con Giorgia, oltre che con Stefano Maiuolo, e quindi impegnativa dal punto di vista vocale, ma del tutto adatta alle corde del Big Boy. Una voce particolare ed un timbro profondo: Sergio Sylvestre ha già dato prova di riuscire a toccare l'anima di chi lo ascolta, ma conferma il proprio talento rientrando fra i Campioni che andranno in finale e che ieri sera si sono cimentati con una Cover. In aggiunta, secondo i principali bookmakers il ragazzone ha registrato un successo senza pari, conquistando il terzo posto sul podio dei favoriti. Una giornata importante, quella di oggi 10 febbraio, per il vincitore della scuola di Maria De Filippi, soprattutto perché oggi verrà pubblicato Sergio Sylvestre, il suo ultimo album. La visibilità ottenuta grazie a Sanremo 2017 è frutto di un meritato impegno e di una passione che riesce a trasmettere tramite la propria voce. Rispetto agli altri artisti presenti in gara, può contare di sicuro su una tonalità scura che finora era rimasta assente. Abbiamo di fronte il campione del Festival di Sanremo 2017?

SERGIO SYLVESTRE, "CON TE" LO PREMIA CON IL TITOLO DI FAVORITO. ESIBIZIONE RICCA DI EMOZIONE (FESTIVAL DI SANREMO 2017, 10 FEBBRAIO) - L'esibizione di Sergio Sylvestre nella serata di debutto di Sanremo 2017 è stata emozionante e non solo per il pubblico. Il Big Boy infatti ha mostrato occhi lucidi ed un po' di agitazione, nonostante questo stato d'animo non abbia influito per nulla sull'interpretazione del brano Con te. Attimi di confusione, un classico "effetto Sanremo", che si sono conclusi nel momento stesso in cui l'Orchestra ha dato il via alla musica. Lo stesso cantante ha rivelato infatti subito dopo il Festival di aver sentito l'adrenalina della prima serata a 24 ore di distanza e di aver potuto ricevere molta forza da Giorgia. La cantautrice ha infatti collaborato nella stesura del testo ed in questo caso rappresenta per Sergio Sylvestre una sorta di mentore. Non sono mancati i consigli della grande artista prima che Sergio Sylvestre salisse sul palco dell'Ariston: racomandazioni preziose che il vincitore dell'edizione di Amici dell'anno scorso sembra aver ascoltato appieno, regalando un'esibizione indimenticabile. Dopo la serata dedicata alle Cover di ieri, come andrà più tardi di nuovo impegnato con il brano Con te? Il tifo, di certo, non mancherà...

© Riproduzione Riservata.