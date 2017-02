SLEEPY HOLLOW 4 / Anticipazioni puntata 10 febbraio 2017: scoperta l'identità del nuovo Testimone!

SLEEPY HOLLOW 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Questa sera, venerdì 10 febbraio 2017, la Fox trasmetterà nella sua seconda serata un nuovo episodio di Sleepy Hollow 4, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "La parola ritrovata". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in seguito alla morte di Abbie (Nicole Beharie), Ichabod (Tom Mison) riprende ad occuparsi di misteri e magia. Intanto, una strana creatura attacca due agenti dell'FBI e ne uccide uno, per poi fuggire all'arrivo di Ichabod, che riesce a salvare Diana Thomas (Janina Gavankar). Prima di dare ogni tipo di spiegazione, Crane attraversa un portale e scompare, lasciando Diana da sola a dare spiegazioni al capo, Mark Wong (James Kyson). Seguendo alcune tracce lasciare al Lincoln Memoriale, l'agente riesce a trovare Ichabod, che le rivela di star cercando chi ha ereditato il potere di Abby e che il demone è apparso in seguito alla rottura dell'incantesimo collegato alla statua di Lincoln (John Zachary). Intanto, Malcolm Dreyfuss (Jeremy Davies) inizia ad effettuare un rito di evocazione, mentre fa tenere Ichabod sotto conttrollo dai suoi uomini. Crane e Diana raggiungono più tardi Washington, dove Jake Wells (Jerry MacKinnon) e Alex Norwood (Rachel Melvin) custodiscono uno dei principali centri di magia ed artefatti. Qui, Ichabod trova un libro collegato a Franklin, in cui è presente un codice nascosto che parla del Demone. La creatura è stata creata da John Wilkes Booth (Adrian Bond) a fine 1800 per uccidere Lincoln. Mary Todd (Karen Boles), la moglie di Lincoln, si ocupava di proteggere dal punto di vista sovrannaturale il Presidente, ma il Demone riuscì a raggiungerlo lo stesso ed a fuggire. Mary riuscì poi a confinare la creatura in una segreta e successivamente è stato sigillato nella statua di Lincoln. Solo a quel punto Jake ed Alex rivelano che sono presenti nella loro Biblioteca dei cunicoli sotterranei e segreti che arrivano diretti al Memorial. Grazie all'intuito di Diana, il gruppo scopre in seguito che il vulnus del Demone è il rame e Alex inizia a creare delle armi di quel materiale. Ichabod invece raggiunge l'esterno del Memorial e cerca di attirare la creatura sventolando la bandiera americana. Intanto, Alex e Jake entrano in contrasto sul sovrannaturale perché la prima non crede che esista, mentre il secondo ne ha già avuto prova ccon Crane. Dopo averlo atttirato in una struttura abbandonata ed averlo sconfitto, vengono raggiunti da una donna: Jenny (Lyndie Greenwood). E' appena ritornata dal suo viaggio sull'Hymalaya e cerca ancora di elaborare il lutto per la morte della sorella. Jenny crede anche che il nuovo Testimone potrebbe già essere nella cerchia dello studioso, anche se non si è ancora manifestato. Mentre Dreyfuss ultima l'incantesimo grazie alla testa della statua di Lincoln, la figlia di Diana proseguirà con i ritratti che sta facendo di Crane, pur non conoscendolo affatto.

SLEEPY HOLLOW 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 2 "LA PAROLA RITROVATA" - Dopo aver fatto una grande scoperta, Crane e Jenny entrano in forte contrasto. Devono infatti riferire l'esito di quanto hanno scoperto a Diana, ma non sono della stessa opinione riguardo alla correttezza di questa azione. Ichabod infatti ha avuto un sogno profetico mentre si trovava all'Archivio ed incontra una giovane ragazza che descrive come molto piccola, sui dieci anni. Quando si risveglia, raggiunge il suo antro preferito per conoscerne il significato. Intanto, la squadra si imbatte in un nuovo caso, dietro cui ovviamente credono che ci sia l'uso della stregoneria. Dreyfuss incontra invece una congrega di streghe immortali, le sorelle Dyer, con cui intende scambiare il pugnale di Z'un D'oragh per la Pietra della Strega. Malcolm rivela inoltre che Moll, la leader della Congrega, ha mentito agli altri e la uccide prima di fuggire. Più tardi, Ichabod incontrerà per la prima volta Moll: la riconoscerà?

© Riproduzione Riservata.