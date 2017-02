STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Gravity, Warm bodies e Quarto Grado (venerdì, 10 febbraio 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 10 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, venerdì 10 febbraio 2017, la programmazione delle reti Mediaset si apre all'insegna del cinema di qualità. Sulle varie reti infatti è possibile vedere tanti film di generi diversi, sia in prima che in seconda serata. Chi invece preferisce l'attualità o le serie tv, le alternative non mancano, Rete 4 propone infatti il programma di attualità Quarto Grado in prima serata e sarà sguito dal documentario Donnavventura. Top Crime invece si dedica alla serie tv con Person of interest, mentre Boing pensa a soddisfare i più piccoli. Ma adesso scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Canale Cinque e Italia Uno trasmettono due film a partire dalle ore 21:10. Sulla rete ammiraglia Mediaset viene proposto il lungometraggio di fantascienza di Alfonso Cuaròn Gravity, con George Clooney e Sandra Bullock. La pellicola, girata nel 2013, racconta di una missione nello spazio messa a rischio a una pioggia di detriti da un punto di vista decisamente inusuale. A seguire, viene trasmesso il film drammatico Ray, che racconta la biografia del noto e apprezzato musicista Ray Charles. Italia Uno invece si butta sul genere horror, tanto in prima che in seconda serata. Alle ore 21:10 va in onda in prima televisiva Warm bodies, che racconta le vicende di uno zombie che si nutre di corpi umani ma che un giorno prova per la prima volta un sentimento simile all'amore. Del cast fa parte John Malkovich.

Alle 23:10 segue il film La città verrà distrutta all'alba, in cui gli abitanti di una cittadina si devono confrontare con uno spaventoso virus causato dai membri di un elicottero precipitato nel fiume. Rete Quattro invece mantiene fede al solito appuntamento del venerdì con l'attualità di Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi, che commenta le vicende di più stretta rilevanza in Italia e nel mondo. Al termine della trasmissione sarà la volta dei documentari delle spericolate protagoniste di Donnavventura. Altri film di prima serata Mediaset sono previsti su Iris, La 5 e Italia 2. Si comincia con il capolavoro di Bernardo Bertolucci The dreamers, trasmesso sul canale 22 Iris per il ciclo settimana d'autore. Il film racconta le avventure parigine di tre giovani spregiudicati. La 5 propone invece la commedia romantica Un nuovo look per Pete, pellicola poco impegnativa che narra della nascita di un amore considerato poco probabile. Infine su Italia 2 è la volta di The hitcher, un thriller adrenalinico in cui due adolescenti devono vedersela con un autostoppista che non è esattamente ciò che sembra. Mediaset Extra, canale dedicato alle seconde visioni, trasmette di nuovo gli episodi della fiction italiana Il sequestro Soffiantini, che ripercorre una nota vicenda di cronaca e che ha tra i suoi protagonisti Michele Placido. A chiudere il palinsesto ci pensa Top Crime che trasmette nuovi episodi del telefilm poliziesco Person of interest, mentre Boing manda in onda le puntate del telefilm The next step, dedicato ad un pubblico adolescenziale.