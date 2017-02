STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il grande Gatsby, Epic-Il mondo segreto e Quel treno per Yuma (sabato, 11 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 11 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 11 febbraio 2017, la programmazione Mediaset sarà completa e molto variegata. Chi si collegherà con i principali canali Mediaset potrà assistere alla messa in onda di pellicole thriller, drammatiche e western non mancheranno i film d'animazione per i più piccoli e il lungometraggio Il grande Gatsby, che potrà essere il programma più visto della serata. Verranno proiettati infine dei film horror, serie tv poliziesche straniere, delle repliche di trasmissioni di cabaret e delle commedie. Ma vediamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata.

Su Canale 5, verrà proiettato il film Il grande Gatsby alle ore 21.10, il film parlerà della storia d'amore tra un ricco miliardario e la moglie di un famoso giocatore di polo. In seconda serata alle ore 00.02, verrà trasmessa la commedia Vicky Cristina Barcelona, un pittore intreccerà una relazione amorosa con due turiste. Italia 1 trasmetterà dalle ore 21.10 il film Epic-Il mondo sergreto. Nella pellicola, in una foresta, si scontreranno le forze del bene e del male. Sullo stesso canale alle ore 23.15, andrà in onda Chi trova Lupin trova un tesoro, in cui Lupin sarà alla ricerca di un tesoro, rubato.

Rete 4 invece, manda in onda alle ore 21.20 Quel treno per Yuma. Nel film un contadino farà la scorta ad un pericolosissimo criminale. In seconda serata, andrà in onda alle 23.52 Letters from a Killer. La pellicola parlerà di un detenuto che invia lettere a tre donne differenti. Su La 5, ci sarà alle ore 21.10 Un amore impossibile. Nel lungometraggio una giovane sposa di nome Hanna, si innamora di un affascinante coreografo. Mediaset Extra, alle ore 21.15 manda in onda una replica della trasmissione di cabaret Colorado, in cui ci saranno diversi sketch comici.

Su Iris, sabato 11 Febbraio, ci sarà alle ore 20.58 il film Velluto Blu. La pellicola è incentrata su un giovane studente che scoprirà qualcosa di macabro e raccapricciante. Italia 2, dalle 21:10 si dedica al film horror San Valentino di sangue. Nella pellicola, il protagonista Tom, ritorna nella città dove è nato, 20 anni dopo una terribile strage. Top Crime trasmetterà alle ore 21.10 la puntata Posto di Blocco del telefilm poliziesco The Closer. Nell'episodio si indagherà sull'omicidio di una ragazza. Boing, manderà in onda alle ore 21.20 il cartone Teen Titans, in cui cinque ragazzi difendono la Terra da alcune forze malvage.