STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Hawaii Five-0 e Il cuore nel pozzo (venerdì, 10 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 10 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, venerdì 10 febbraio 2017, il palinsesto delle reti Rai ruota attorno alla trasmissione musicale più importante e seguita dal pubblico italiano, il riferimento è il Festival di Sanremo che come sempre viene trasmesso su Rai 1, anche se la serata è concentrata al Festival, gli anctri canali Rai proseguono con la loro programmazione, infati, su Rai 2 troviamo la serie tv Hawai Five-0 mentre un film viene mandato in onda su Rai 3. Rai 5 dedicata la sua prima serata a un documentario d'arte mentre fiction poliziesce e film d'avventura sono le proposte di Rai 4 e Rai Movie. Ma adesso vediamo la programmazione della serata Rai nel dettaglio:

Rai Uno continua con la messa in onda del Festival della Canzone Italiana che viene trasmesso da Sanremo. I conduttori quest'anno sono Carlo Conti, che è anche il direttore artistico, e Maria de Filippi, stasera, si esibiranno 20 vip in gara, e verrà decretato il vincitore delle Nuove Proposte. Alla fine della puntata in diretta verrà trasmesso il Dopofestival, condotto da Nicola Savino, nel corso del quale si commenteranno le vicende della serata di gara.

Rai Due dedica tanto la prima che la seconda serata ai suoi telefilm polizieschi più seguiti, vanno in onda infatti nuovi episodi di Hawaii Five-0 e Squadra Speciale Cobra 11. Per Hawaii Five-0 vanno in onda gli episodi Padre di famiglia, L'ultimo colpo e Il pittore, per Squadra Speciale Cobra 11 le repliche della quinta stagione e l'episodio L'eredità. Rai Tre mette in programmazione in prima serata la miniserie televisiva Il cuore nel pozzo, con Leo Gullotta e Beppe Fiorello, già andato in onda nel 2005 su Rai Uno. La fiction ricorda il dramma delle Foibe.

Il film che va in onda è la riduzione ad un solo episodio del format originale che era in due puntate. A seguire viene trasmessa una puntata speciale del programma di Enrico Ghezzi Blob, magazine di televisione che offre uno spaccato innovativo sul panorama televisivo contemporaneo. Rai 4 come di consueto trasmette dei nuovi episodi del telefilm poliziesco statunitense Criminal Minds, di cui vanno in onda gli episodi 7, 8 e 9 della quinta stagione. Rai 5 propone, per tutti gli appassionati d'arte, il documentario dal titolo La vera natura di Caravaggio, per la serie Gli Imperdibili, che propone un approfondimento sulla personalità e l'opera di Michelangelo Merisi (1571-1610). Rai Movie dedica invece la prima serata ad un divertente film d'avventura, Il giro del mondo in 80 giorni (Around the World in 80 Days, 2004), ennesima trasposizione cinematografica del romanzo omonimo di Jules Verne. Tra gli interpreti del film c'è Jackie Chan. Ancora una volta sarà possibile ripercorrere l'appassionante viaggio del gentiluomo inglese Phileas Fogg (Steve Coogan) che tenta di compiere un viaggio intorno al globo in soli 80 giorni. Per concludere il palinsesto Rai di oggi, venerdì 10 febbraio, Rai Premium trasmette le repliche della fiction tv dedicata alla nota stilista e creatrice di moda Coco Chanel.