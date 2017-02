STEFANO DE MARTINO/ News: prove in studio per il ballerino, il mistero dei guanti rossi. Foto (oggi, 10 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: PROVE IN STUDIO PER IL BALLERINO, IL MISTERO DEI GUANTI ROSSI. FOTO - Tornato dalla sua vacanza alle Mauritius, Stefano De Martino è ora pronto a immergersi nel lavoro dopo essersi ritemprato in quel paradiso terrestre senza dimenticare di fare un po’ di sano esercizio. Per l’ex marito di Belen Rodriguez sono riprese le prove in studio ad Amici di Maria De Filippi e nelle ultime ore Stefano ha voluto condividere con i suoi fans uno scatto che lo immortala proprio durante quest’ultime: “Uè uè! #proveinstudio”. La foto, che ritrae De Maertino a petto nudo, ha comprensibilmente attirato subito l’attenzione delle sue numerose fans, conquistando oltre 24 mila like in un’ora e facendo il giro del social network grazie a oltre 600 condivisione. Numeri notevoli per il ballerino, che nello scatto tanto apprezzato dal suo pubblico sfoggia un paio di guanti rossi, probabilmente necessari per l’esecuzione di una coreografia. Il “mistero dei guanti rossi” non ha però suscitato molto interesse nelle fans, che nei commenti hanno continuato a chiedersi come Belen abbia potuto farsi scappare un uomo così bello. Clicca qui per vedere la foto.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: SANTIAGO AL MARE CON ANDREA IANNONE, IL BALLERINO È GELOSO - Stefano De Martino è tornato dalle sue vacanze ma Belen Rodriguez ancora no e con l’ex moglie oltre al nuovo fidanzato Andrea Iannone c’è anche suo figlio, Santiago De Martino. Nei mesi scorsi i settimanali di gossip avevano suggerito che al ballerino non piacesse molto l’idea che Santiago trascorresse troppo tempo con il pilota di Moto GP e al momento è proprio quello che sta accadendo. Tornato a Roma e consapevole che suo figlio è con Iannone, Stefano potrebbe quindi iniziare a patire la mancanza di Santiago più di quanto non abbia già fatto nei giorni scorsi, quando anche lui era in vacanza. Ultimamente De Martino ha difeso l’ex moglie dalle critiche ma questo sapere Santiago insieme al nuovo fidanzato di lei per tanti giorni di seguito e contemporaneamente lontano da lui potrebbe riaccendere la miccia della lite.

