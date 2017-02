Sanremo 2017 / Diretta streaming RaiPlay: come vedere la quarta puntata del Festival (oggi, 10 febbraio)

SANREMO 2017, DIRETTA STREAMING: COME VEDERE LA QUARTA PUNTATA (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Il Festival di Sanremo 2017 sta per tornare su Rai Uno con la quarta, attesissima serata di questa edizione. L'appuntamento di stasera, come sempre ricco di musica e di ospiti nazionali e internazionali, decreterà la vittoria finale di una delle quattro nuove proposte che si contendono il titolo di Sanremo Giovani. A stabilire chi trionferà, per questa serata, un sistema misto fra pubblico, sala stampa e giuria di esperti. I venti campioni rimasti in gara, invece, si sfideranno ancora una volta nella gara canora, ma soltanto per sedici di loro si apriranno le porte della finale di domani sera, mentre per i quattro ultimi classificati l'avventura sanremese finirà stasera. Per quanto riguarda gli ospiti di questa serata, oltre alle celebrity internazionali, ci saranno Antonella Clerici, Giuseppe Zingaretti e virginia Raffele, che torna sul palco dell'Ariston a quattro anni dal successo che l'ha consacrata nell'edizione dello scorso anno.

SANREMO 2017, DIRETTA STREAMING: COME VEDERE LA QUARTA PUNTATA (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Questa sera torna la quarta serata di Sanremo 2017: tutto è pronto per la nuova puntata della kermesse musicale più seguita degli ultimi dodici anni e condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi. Come vederlo? Innanzitutto sintonizzandovi su Rai Uno alle 20.30, quando Carlo Conti aprirà le tende dell'Ariston e darà il via alla gara. Se non avete la possibilità di vedere Sanremo 2017 dal televisore potete farlo tranquillamente dal vostro computer accedendo al sito della Rai, dove potrete guardare la kermesse sanremese in streaming. Il festival sarà visibile anche da smartphone e tablet, basta scaricare l'applicazione di Raiplay e cliccare sull'icona per aprire la diretta streaming. Non riuscite a vedere la diretta? Non vi preoccupate, la Rai rilascerà i video di tutte le esibizioni mano a mano che queste verranno fatte, quindi è difficile che riuscirete a perdervi qualcosa in ogni caso.

SANREMO 2017, DIRETTA STREAMING: COME VEDERE LA QUARTA PUNTATA. L'USO DEI SOCIAL (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Volete seguire Sanremo 2017 in streaming e in diretta televisiva ma vi piacerebbe scoprire qualche chicca in più sulla serata? Fortunatamente oggi ci sono i social network e per sapere i retroscena di ciò che accade dietro le quinte vi basterà andare sui profili ufficiali dei cantanti in gara e degli ospiti, che pubblicheranno cosa accade dietro le quinte di Sanremo 2017. Una narrazione a 360 gradi che non potrà che essere apprezzata dal pubblico a casa. Gli hashtag di Sanremo 2017 sono trend topic ormai dall'inizio del festival, così come i nomi dei cantanti in gara che ciclicamente, a ogni esibizione, arrivano in cima alla lista delle parole più utilizzate da Twitter. Sanremo 2017 è stato un gran successo, con uno share arrivato ben oltre il 50%, tanto che non sembra un caso che Carlo Conti abbia detto che questo è l'ultimo Festival di Sanremo che conduce. Vuole essere ricordato come colui che ha riportato Sanremo ai fasti di un tempo?

