Sergio Sylvestre/ Sanremo 2017, problemi durante la cover con i Soul System: cos'è accaduto?

SERGIO SYLVESTRE A SANREMO 2017, PROBLEMI DURANTE LA COVER CON I SOUL SYSTEM NELLA TERZA SERATA - Non è andata per il meglio purtroppo l'esibizione di Sergio Sylvestre in questa terza serata del Festival Di Sanremo 2017. Per la serata delle cover il vincitore dell'ultima edizione di Amici ha presentato una versione del tutto rivisitata de "La pelle nera". Con lui sul palco dell'Ariston I Soul System, vincitori dell'ultima edizione di X Factor. Tutto bene fino alla seconda metà dell'esibizione comume quando Sergio e i Soul System hanno iniziato ad andare totalmente fuori tempo. Un intoppo che sembrava solamente di un attimo ma che, purtroppo, è andato avanti - peggiorando progressivamente - per tutto il resto della canzone. I cantanti hanno allora cercato di camuffare il prblema, in particolare con la parte rap dei Soul System, ma la situazione non è andata migliorando e, in breve, è diventata ben evidente sia al pubblico in teatro che a quello da casa.

SERGIO SYLVESTRE A SANREMO 2017, FUORI TEMPO DURANTE LA COVER DELLA TERZA SERATA - Sergio Sylvestre e i Soul System si sono accorti sin da subito deì problemi audio, probabilmente dati dalla base non in sincro con l'orchesta. Un pò spaesati, i cantanti hanno cercato di recuperare il recuperabile, riuscendoci a malapena. Ed ecco intanto dal web fioccare le critiche per l'accaduto. "Tutto bellissimo, ma la musica non era sincronizzata con l'esibizione" inizia allora a notare qualcuno, e ancora "Sergio fuori tempo massimo! Ma cosa sta accadendo?" o ancora "Che disastro! Sono fuori tempo in modo assurdo!". Questi sono solo alcuni dei tanti tweet sull'esibizione, purtroppo andata male ma che davvero prometteva molto bene, di Sergio Sylvestre al Festival di Sanremo.

