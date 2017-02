Soleil Sorgè/ Uomini e Donne, sensualità e incontri proibiti: finisce nella bufera (Trono Classico)

SOLEIL SORGE’, UOMINI E DONNE: INCONTRO PROIBITO PER LA CORTEGGIATRICE DI LUCA ONESTINI – Soleil Sorgè finisce nella bufera. La corteggiatrice di Luca Onestini è diventata la protagonista del trono classico di Uomini e Donne. Colpa di un incontro proibito che sta facendo il giro del web. Soleil Sorgè, infatti, è stata beccata in compagnia dell’ex fidanzato di Giulia Latini, la corteggiatrice che, secondo i fans di Uomini e Donne, sarà la scelta di Luca Onestini. Le foto di Soleil e l’ex fidanzato di Giulia hanno fatto rapidamente il giro del web anche se sono state subito rimosse per evitare nuovi problemi. La segnalazione, tuttavia, è già arrivata e la scelta di Soleil di farsi immortalare con l’ex della sua rivale potrebbe provocare la dura reazione di Luca Onestini. Come mai Soleil ha scelto di trascorrere una serata proprio con l’ex della Latini? I fans di Giulia sono sicuri che quello della Sorgè sia un tentativo per scoprire qualche segreto della rivale e portarlo a conoscenza di Luca che, nonostante l’attrazione nei confronti di Soleil, sembra molto più preso da Luca Onestini.

SOLEIL SORGE’, UOMINI E DONNE: LA CORTEGGIATRICE CONQUISTA IL TRONO CON LA SENSUALITA’? – Soleil Sorgè cerca davvero l’amore? I fans di Uomini e Donne pensano di no. La corteggiatrice di Luca Onestini lavora già nel mondo dello spettacolo e sui social continua a sfoggiare tutta la sua sensualità. Bella, sexy e molto affascinante, Soleil Sorgè, sin dalla prima esterna con Luca Onestini, ha sfoggiato tutte le sue doti fisiche attirando, naturalmente, le attenzioni del tronista. Decisa e determinata, Soleil non nasconde la voglia di trovare un piccolo posto nel mondo dello spettacolo e, secondo i fans del programma di Maria De Filippi, il suo obiettivo è il trono. Con Luca Onestini che sembra orientato a scegliere Giulia Latini, Soleil Sorgè diventerà davvero la nuova tronista di Uomini e Donne? Per il momento si tratta di una probabilità remota ma a settembre, con la nuova stagione di Uomini e Donne, la redazione potrebbe davvero puntare sul fascino e la sensualità di Soleil per il trono rosa.

