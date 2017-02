Sorelle / Fiction Rai1, anticipazioni: Ana Caterina Morariu nel cast (oggi, 10 febbraio)

SORELLE, FICION RAI1, ANTICIPAZIONI E CAST: ANA CATERINA MORARIU SUL SET INSIEME AD ANNA VALLE E LORETTA GOGGI - Passaggio in Rai per la bella Ana Caterina Morariu, la bella attrice di Squadra Antimafia ha trovato posto in Sorelle, la fiction di Rai1 al via la prossima settimana. Tutta al femminile questa nuova fiction firmata da Cinzia Th Torrini e le cui riprese si sono divise tra Roma e Matera. La protagonista è Anna Valle, un avvocato di successo, costretta a tornare a casa dopo aver ricevuto la notizia che la sorella (Ana Caterina Morariu) è scomparsa nel nulla. Le cose precipiteranno presto perchè, come spesso accade in questo tipo di fiction, per scoprire la verità inizia un percorso a ritroso che porta il protagonista a conoscere dettagli ignoti della propria famiglia ma, soprattutto, allo scontro diretto con i fantasmi del passato. Siamo sicuri che la fiction troverà il suo riscontro e il suo posto nel prime time di Raiuno portando a casa notevoli ascolti e non solo per via del cast noto al pubblico delle grandi fiction ma anche perchè questo tipo di storie fatte di intrighi, misteri e indagini, spesso legate ad una storia d'amore impossibile o contrastata, conquistano il pubblico. Se a questo uniamo anche la firma di una delle registe più amate della tv italiana, il gioco è fatto. Cosa vedremo in queste sei puntate previste e quali segreti nasconde la famiglia della protagonista?

© Riproduzione Riservata.