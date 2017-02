Standing Ovation / Antonelli Clerici pronta per una nuova sfida su Rai Uno (oggi, 10 febbraio 2017)

STANDING OVATION, ANTONELLA CLERICI PRONTA PER UNA NUOVA SFIDA (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Manca solo una settimana al debutto di Antonelli Clerici sui canali Rai: la presentatrice italiana de La prova del cuoco, sarà infatti la conduttrice di Standing ovation, un nuovo programma la cui prima puntata andrà in onda venerdì 17 febbraio su Rai Uno. Composto da cinque serate, Standing ovation è stato prodotto da Ballandi multimedia e vede protagonisti dei ragazzi con un'età compresa tra gli otto e i diciassette anni e i loro genitori, con i quali devono esibirsi in coppia. A valutare la loro performance sarà una giuria comporta da tre personaggi del mondo dello spettacolo più trecento persone che giudicheranno la loro esibizione con una standing ovation che decreterà il vincitore. In cosa consistono questi piccoli show? Nel cantare ovviamente canzoni che hanno fatto la storia della musica (nazionale e internazionale) e nel raccontare le loro storie.

STANDING OVATION, ANTONELLA CLERICI PRONTA PER UNA NUOVA SFIDA. STASERA OSPITE A SANREMO 2017 (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Standing Ovation è ispirato al programma messicano Stand Up For Your Country: ma chi saranno i giudici del programma condotto da Antonella Clerici? I nomi scelti sono Nek, Romina Power e Ambra Angiolini, e proprio su quest'ultima erano già sorte numerose polemiche. Secondo alcune indicrezioni diffuse dalla stampa, la cantante e attrice avrebbe percepito per la sua partecipazione a Standing ovation un cachet di 220mila euro: una cifra molto altra, che però è stata smentita dalla Ballandi multimedia, che ha dichiarato in una nota che il compenso pattuito è decisamente più basso rispetto a quello divulgato. Antonella Clerici, che per diciassette anni ha condotto La prova del cuoco, sarà ospite questa sera a Sanremo 2017 e affiancherà Carlo Conti e Maria De Filippi questa sera alla kermesse, anche per lanciare il suo programma che andrà in onda per la prima volta il 17 febbraio.

© Riproduzione Riservata.