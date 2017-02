Stash e Ginevra Lambruschi / E’ amore tra il cantante dei The Kolors e l'ex di Bettarini?

STASH E GINEVRA LAMBRUSCHI, AMORE IN DISCOTECA? (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Davvero è scoppiata la passione tra Stash, il frontman dei The Kolors, e Ginevra Lambruschi, giovane influencer ed ex fidanzata del figlio di Stefano Bettarini? A dirlo in esclusiva è stata Novella 2000, che è anche andata a descrivere la situazione che si è creata tra i due ragazzi. Secondo quanto riportato dal magazine, Stash sarebbe andato a ballare insieme a Fedez e Fabio Rovazzi: qui avrebbe visto ballare Ginevra Lambruschi e non avrebbe resistito alla tentazione di avvicinarsi e iniziare a ballare con lei. L'intesa tra i due sarebbe stata massima tanto che Stash le avrebbe dedicato una canzone e avrebbero passato tutta la serata insieme, appartandosi anche per avere un po' più di intimità. E Fedez e Fabio Rovazzi? Vedendo che il loro amico non stava più pensando a loro ma solo alla bella Ginevra Lambruschi, a un certo punto hanno deciso di andarsene e lasciarli alla loro serata romantica.

STASH E GINEVRA LAMBRUSCHI, FLIRT IN DISCOTECA? LA STORIA CON BETTARINI (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Eppure solo qualche giorno fa, prima di conoscere Stash, Ginevra Lambruschi aveva rilasciato un'intervista in cui si era confidata sulla fine della sua storia con Niccolò Bettarini dicendo che non sapeva il perché della fine della loro relazione. "Tra me e Niccolò è finita senza che me ne rendessi conto e vorrei sapere perché - aveva detto solo qualche giorno fa la giovane influencer a Novella 2000 - Niccolò mi sembrava innamorato, voleva presentarmi ai suoi genitori, anche se io ero terrorizzata da sua mamma Simona Ventura. Ma non dal papà Stefano Bettarini, che mi dispiace non aver conosciuto…”. Nonostante fosse single, Ginevra aveva confidato che molti calciatori la corteggiavano: adesso sembra proprio che sia un cantante ad averle rubato il cuore! Cosa ne penserà Niccolò Bettarini, adesso si starà mangiando le mani? Intanto i due ragazzi non hanno ancora detto nulla riguardo il loro presunto flirt, ma se è vero prima o poi dovranno uscire allo scoperto.

