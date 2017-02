THE BRIDGE 3 - LA SERIE ORIGINALE / Anticipazioni puntata 10 febbraio 2017: Aleksander è morto, ma Hans viene rapito di nuovo

THE BRIDGE 3 - LA SERIE ORIGINALE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di Sky Atlantic di oggi, venerdì 10 febbraio 2017, andrà in onda il terzo episodio di The Bridge 3 - La serie originale. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Lise (Sonja Richter) viene intervistata all'interno di un talk show in merito alle sue affermazioni su un prete che celebra matrimoni gay e che poco dopo viene ucciso all'interno della propria auto. Intanto, Henrik (Thure Lindhardt) arriva in città per unirsi alle indagini di Saga (Sofia Helin), mentre Hans (Dag Malmberg) chiede alla detective se si sente ancora in colpa per quanto accaduto in precedenza alla sua partner. Nota inoltre che qualcosa le tormenta e la spinge a rivelargli il motivo dietro minaccia di sospensione. Saga confessa che la madre l'ha contattata perché il padre è in fin di vita e vorrbbe ceh andasse a trovarlo in ospedale, ma l'agente non intende farlo né parlarne. I due detective vengono chiamati in seguito per il ritrovamento del corpo del sacerdote, ritrovato su di una panchina. La moglie rivela che la vittima riceveva molte lettere minatorie, di cui una proprio quella mattina. Anche se la donna ricorda vagamente il nome di Elle Anker, accusa la blogger di essere la responsabile dell'omicidio. Intanto, Lise viene informata che la figlia ha picchiato la bulla della sua scuola e non fa mistero di aver spinto lei stessa Karen (Josephine Højbjerg) a reagire. Non appena viene ritrovato un altro cadavere, Lise diventa la sospettata principale, soprattutto secondo la visione di Saga. Il corpo di Ella è infatti stato ritrovato ed il medico legale rileva un modus operandi diverso rispetto a quello usato per uccidere il prete. Le rivela inoltre che Jennifer era quasi sempre ammalata, molto di più della media, ma Saga vuole sapere precisamente se possa essere stata vittima di Munchausen per procura. Nel frattempo, Hans viene preso di mira da uno sconosciuto che lo tramortisce con il calcio della pistola. Saga si insospettisce subito della sua assenza e trova il suo cellulare sporco di sangue nel parcheggio in cui è stato aggredito. In sua assenza, il comando viene affidato a Linn (Maria Kulle), che ha già chiesto rinforzi per il rapimento di Hans e che impone alla squadra di non parlare con la stampa in alcun modo. Grazie ad Henrik, risalgono ad un sospettato, Aleksander (Boris Glibusic), che conferma di aver fatto delle minacce ad Hans per quello che ha fattto passare a lui ed alla sua famiglia, ma nega di essere coinvolto con la sua scomparsa. Saga tuttavia non crede che il mentore abbia minacciato la sua famiglia perchè gli facesse da informatore. Non appena i due detective si allontanano, Aleksander rivela ad Hans, che tiene in osstaggio in cantina, di voler richiedere un riscatto cospicuo per la propria famiglia.

THE BRIDGE 3 - LA SERIE ORIGINALE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 3 - Nel terzo episodio di The Bridge 3, la Polizia riceve il video girato da Aleksander con la richiesta di riscatto per il rilascio di Hans. Anche se riescono a localizzarlo, quando si trovano sul punto di liberarlo scoprono che il suo sequestratore è stato ucciso e che Hans è stato rapito di nuovo, ma da chi? Tutto questo potrebbe portare Saga a risalire al serial killer a cui sta dando la caccia. E' possibile in realtà che subentri un secondo uomo, ovvero il responsabile della morte del sacerdote, piuttosto che il killer che ha sventrato Ella. Quale sarà inoltre il motivo del rapimento di Hans? Una vendetta contro Saga? Intanto, Henrik continua a mantenere un comportamento gentile nei confronti della sua nuova partner, ma il loro rapporto diventa in modo rapido di un tipo diverso. Il poliziotto danese è infatti interessato fin dall'inizio a Saga, prima per via del mistero che la circonda ed in seguito per via del suo passato doloroso. Saga invece continua ad avere delle difficcoltà con la madre, oltre che con Linn. Dopo aver già perso Martin, come reagirà l'agente di fronte alla possibilità che la stessa cosa succeda anche ad Hans?

