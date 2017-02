THE DREAMS/ Su Iris il film con Michael Pitti, Eva Green e Louis Garrel, alla regia Bernardo Bertolucci (oggi, 10 febbraio 2017)

THE DREAMERS, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 10 FEBBRAIO 2017: IL CAST - The dreamers, il film in onda su Iris oggi, venerdì 10 febbraio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola cinematografica che appartiene al genere drammatico ed erotico, è stata diretta dal regista Bernardo Bertolucci ed è conosciuta anche con il titolo italiano I sognatori ed è stata prodotta nel 2003. I personaggi principali, ossia Matthew, Isabelle e Thèo vengono interpretati rispettivamente da Michael Pitti, Eva Green e Louis Garrel. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE DREAMERS, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 10 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA La storia si incentra sulle vicende riguardanti Matthew, un giovane ragazzo americano studente arrivato a Parigi per poter studiare al meglio la lingua francese. A causa della poca padronanza con la lingua straniera ha diversi problemi in ambito sociale, nello specifico ha difficoltà a socializzare e stringere legami di amicizia. Per questo motivo inizia a frequentare il cinema, che riesce ad appassionarlo e farlo lavorare di fantasia, trasportandolo in mondi sconosciuti e di grande magnificenza. In tali mondi lui non è soggetto alle regole normali che esistono tra umani, ma può comportarsi come vuole. Nonostante lo sviluppo di questa grande passione non riesce ugualmente a superare il suo problema di solitudine. Solamente durante l’occupazione, da parte degli studenti, della Cinémathèque française, un famosissimo archivio cinematografico, ha modo di incontrare e conoscere una ragazza bellissima di nome Isabelle. Il loro incontro avviene mentre questa ragazza finge di essere incatenata al cancello dell’edificio occupato come segno di protesta. Tale manifestazione di protesta però, sembra essere indirizzata ad un non meglio specificato nemico, di cui nessuno ha una completa e piena concezione. Isabell, si dimostra molto aperta nei confronti di Matthew fa in modo che conosca anche suo fratello gemello di nome Thèo. In principio il ragazzo non viene accettato da Thèo, che attua un comportamento distaccato, ma successivamente avrà modo di aprirsi e stringere amicizia. Il gruppo diventerà sempre più coeso e legato in maniera forte e decisa, specialmente grazie al fatto che i tre condividono la passione per il cinema ma non solo, Matthew ha anche modo di scoprire che tra i fratelli gemelli vi è una certa intimità, in cui verrà trascinato gradualmente. Infine, durante le fasi finali del film i genitori di Isabella e Thèo vengono a conoscenza del rapporto particolare che vi è tra i due, che verranno coinvolti nei moti di protesta noti come il Maggio francese, arrivando ad essere perfino violenti. Matthew invece rimane al di fuori da tutto ciò, cercando di dimenticare le esperienze passate con i gemelli.

