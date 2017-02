UN NUOVO LOOK PER PETE/ Su La5 il film con Brooke Burns e Dylan Bruno, alla regia Michael Grossman (oggi, 10 febbraio 2017)

UN NUOVO LOOK PER PETE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 10 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Un nuovo look per Pete, il film in onda su La5 oggi, venerdì 10 febbraio 2017 alle ore 21:10. Una pellicola di genere commedia romantica ed è stata diretta da Michael Grossman mentre gli interpreti principali sono Brooke Burns che interpreta Ashley, e Dylan Bruno che interpreta Pete, il protagonista, a fare pare del cast troviamo Charlie Schlatter e Brian Mcgovern. La pellicola è stata girata negli Stati Uniti d'America nel 2011 con il titolo originale "Fixing Pete". Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN NUOVO LOOK PER PETE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 10 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Siamo a Los Angeles. Ashley, una giornalista di moda ed esperta di immagine, accoglie l'incarico di dare un nuovo look ad un famoso cronista sportivo, il quale sta per pubblicare il suo primo libro sul mondo del baseball. Egli è un tipo dall'aspetto non molto invidiabile in quanto sciatto e trascurato, ma abbastanza noto. La ragazza accetta, ma l'impresa si rivelerà ardua e più difficile di quanto pensava. Con l'aiuto della sua amica Mandy, modella e titolare di un negozio di alta moda, comincia così la sua faticosa sfida per rendere il giovane di bell'aspetto e soprattutto presentabile all'evento, al quale saranno presenti molti personaggi sofisticati dell'alta moda e non solo. Oltre al look, Ashley decide di attuare un restyling anche alla casa di Pete, reclutando un team specializzato in pulizie, gettandosi a capofitto anche in questa sua iniziativa. Successivamente Pete verrà trascinato da Ashley ad una sfilata di moda dove incontra incontra Cinthya, una modella, che si invaghisce di lui, ma Pete non riesce a provare nulla di più di una simpatia per Cynthia, la quale capisce che c'è un'altra donna nei suoi pensieri. Nel frattempo, Ashley, fidanzata con un arrogante giornalista televisivo, inizia a cambiare opinione su Pete rendendosi conto pian piano che in realtà prova per lui qualcosa di più che una semplice amicizia e lo stesso accadrà a Pete, il quale si renderà presto conto di essersi innamorato di lei.

© Riproduzione Riservata.