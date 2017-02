UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Poggi vs Palladini, chi avrà la meglio? (Oggi, puntata 10 febbraio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 10 FEBBRAIO: TUTTI CONTRO ALBERTO PALLADINI - Un posto al sole tornerà questa sera su Rai 3 per l'ultimo episodio settimanale nel quale terranno banco ancora gli intrighi di Alberto Palladini. Quest'ultimo ha causato più di qualche problema a Niko con Enriquez, facendolo passare per un ragazzino inaffidabile che spesso si è rivolto proprio a lui per avere dei consigli. Anche Renato verrà a sapere di questa recente diatriba tra il figlio e Palladini, avendo così un motivo in più per continuare le indagini nei confronti del suo rivale: grazie alle telecamere di videosorveglianza scoprirà la sua tresca clandestina con Nadia? I problemi tra Angela e Franco sembreranno sulla buona strada della soluzione grazie a dei momenti di passione trascorsi insieme. Eppure, ci sarà ancora molto da chiarire, soprattutto a causa delle differenti vedute nei confronti di quanto accaduto a Nunzio. La crisi sarà ancora lunga e complicata, cosa dovremo aspettarci in futuro da questa longeva coppia? Dopo una lunga assenza da Napoli, grazie al suo viaggio compiuto in compagnia di Arianna, Andrea riprenderà in mano la sua vita a partire dal suo rapporto con Alice. Quest'ultima però apparirà insofferente davanti al padre, accusandolo di esserle stato lontano per troppo tempo. Ma i problemi della figlia di Elena si limiteranno a questo? E se invece stesse nascondendo qualcosa di ben più grave?

