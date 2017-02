UNA VITA/ Anticipazioni puntata 13 febbraio: Mauro racconta a Felipe la sua storia con Humilidad

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 13 FEBBRAIO: MAURO E' FIDANZATO - Dovremo attendere la puntata di Una vita del prossimo lunedì 13 febbraio per scoprire gli esiti dello sfogo di Mauro con Felipe. Quest'ultimo ha chiesto al poliziotto di intervenire per fare in modo che Teresa non lasci Acacias 38, rinunciando a scoprire la sua vera identità. Ma con questi presupposti, San Emeterio si sentirà costretto a spiegare per quale motivo non potrà esserci futuro tra lui e la maestra, ammettento di essere già fidanzato con Humilidad. Di fronte all'espressione sconvolta dell'avvocato, Mauro preciserà di provare dei sentimenti molto forti per Teresa ma di non potere fare nulla a tal proposito, a causa di un grave errore commesso in passato con la fidanzata. Comincerà quindi a raccontare la sua storia, presentando di fatto la vera antagonista di Teresa nella seconda stagione della telenovela spagnola. Mauro qualche anno prima aveva avuto una breve relazione con Humilidad, quando si trovava in convento, pronta a prendere i voti. Per preservare il suo onore, aveva dovuto fidanzarsi con lei, promettendo al padre di sposarla. Sarà impossibile dimenticare questa promessa!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 13 FEBBRAIO: LOURDES SI PREPARA A FUGGIRE? - Le manipolazioni di Lourde verranno finalmente alla luce nelle puntate di Una vita della prossima settimana? Sembra proprio che le notizie siano molto buone e che molto presto questa triste vicenda diventerà solo un lontano ricordo. Ne avremo già conferma il prossimo lunedì quando Maximiliano avrà il dubbio che la signora Palacios stia truffando nel peggiore dei modi Ramon e chiederà a Trini di intervenire prima che sia troppo tardi. Non ci sarà tempo da perdere se quest'ultima vorrà fermare la rivale, in partenza per l'Argentina come accordato con il suo amante. Riuscirà ad evitare il peggio? Mentre la questione sembrerà essere arrivata finalmente alla svolta, Maria Luisa continuerà ad essere molto dura nei confronti di Victor, umiliandolo pubblicamente. Si pentirà molto presto dei suoi errori nei confronti dell'ex fidanzato? E se sì, riuscirà a riconquistare il terreno perduto?

