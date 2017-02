UNA VITA/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: chi è il vero padre di Cayetana?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CHI E' IL PADRE DI ANITA? - Le puntate spagnole di Una vita segneranno le conseguenze della rivelazione di Fabiana a Cayetana: la domestica, dopo avere capito come Mauro sia giunto sulla buona strada, sarà costretta ad ammettere di essere la vera madre di colei che ha sempre creduto di essere una Sotelo Ruz. Si tratterà di una notizia terribile per la dark lady che in un solo istante apprenderà di essere la figlia di un'umile domestica, dimostrando di essere furiosa con lei. La vedova di German, che scoprirà di chiamarsi Anita, faticherà di accettare questa sua nuova condizione e solo diversi mesi avrà il coraggio di chiamare Fabiana 'mamma'. Ma ci sarà un altro grande punto interrogativo che sembrerà essere privo di soluzione: se Fabiana è la madre di Anita, chi è suo padre? Sarà questa la domanda ricorrente che Cayetana farà alla donna che l'ha messa al mondo, ritrovando però un muro apparentemente insormontabile davanti a lei. Ci sono ancora molti segreti da svelare?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 10 FEBBRAIO: CAYETANA OTTIENE LA SUA VENDETTA - Si conclude oggi la settimana di programmazione di Una vita che domani lascerà spazio all'appuntamento del sabato di Amici di Maria De Filippi. Saranno tempi duri per Mauro che dovrà fare i conti con le minacce di cayetana nei suoi confronti: fin dal giorno in cui aveva incontrato la regina, la dark lady aveva espresso il suo desiderio di fare del male al rivale, liberandosi una volta per tutto dalle sue oppressive indagini. E proprio grazie alle sue importanti conoscenze, la De La Serna riuscirà a far degradare Mauro, facendogli perdere il suo ruolo di ispettore. E mentre San Emeterio tornerà ad essere un poliziotto di pattuglia, con il rischio che le sue indagini arrivino ad un punto morto, sarà la stessa Cayetana a cercare di scoprire qualcosa in più sul suo conto e soprattutto su Teresa. Per questo chiederà a Fabiana di cercare informazioni sul passato della maestra, la verità si avvicina?

